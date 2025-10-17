我是廣告 請繼續往下閱讀

▲綠茶（左）參與了台韓電影《懸賞令》的拍攝，卻因此與經紀人鬧翻。（圖／記者吳翊緁攝）

▲Junior（左起）和綠茶、小鬼黃鴻升曾組男團「丸子」出道。（圖／Junior韓宜邦臉書）

47歲男星綠茶（本名林埈永）近日與經紀人凡妮莎撕破臉，互寄存證信函喊告。據悉，翻臉導火線是因為綠茶以「友情價」10萬元接下電影《懸賞令》的拍攝，按照經紀約，他應該要給凡妮莎3萬元，不過凡妮莎卻沒收到錢，與綠茶發生爭執。對此，綠茶表示自己根本還沒拿到酬勞，怎麼跟對方分潤，反控凡妮莎都沒幫他洽談到什麼通告，氣憤直呼：「難道我錯了嗎？」據《鏡週刊》報導，綠茶2023年時與凡妮莎簽約，但兩人合作並不愉快，凡妮莎指控綠茶私自接戲，綠茶則罵凡妮莎都沒幫他接到什麼工作，雙方因此鬧翻，互寄存證信函喊告。據了解，綠茶今年8月時，參與台韓電影《懸賞令》拍攝，他以「友情價」10萬元的價格接拍此片，在電影中飾演一名需要中文、韓文流利切換的配角。按照他與凡妮莎的合約，綠茶的工作她可抽傭3成，因此凡妮莎主張自己可以拿到其中3萬元的片酬，但綠茶並未給她錢。對此，綠茶解釋，自己雖然參與拍攝，但演員合約根本還沒簽，所以他也尚未領到酬勞，無法給凡妮莎該有的分潤。他也強調自己如果拿到錢，一定會給對方，更表示與凡妮莎的合約決定走完今年就好，雙方要正式分手。綠茶是韓國、山東華僑混血兒，2003年與小鬼（黃鴻升）、Junior（韓宜邦）組成男子團體「丸子」在台灣出道，但丸子只發行一張專輯後就因合約問題解散，3人各自單飛。此後綠茶成為諧星、通告藝人，客串過不少電影、電視劇，但未曾大紅過。他2016年還因酒駕事件形象跌落谷底，曾被前老闆吳宗憲開罵。