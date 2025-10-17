我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林益全妻子林家嘉發文力挺丈夫，盼他能順其自然，面對未來挑戰。（圖／統一獅提供）

統一7-ELEVEn獅日前公布首波戰力外名單，39歲林益全名列其中，若無其他球隊網羅，中職生涯將劃下句點。林益全妻子林家嘉昨（16）晚發文力挺林益全，寫下「給你，也給我們的八然人生」，林家嘉文中寫道，來是偶然，去是必然，盼林立群順其自然，「真正的全力以赴，不只在賽場上，而是在每一個不被看見的堅持裡。」本季林益全僅在二軍留下出賽紀錄，出賽50場，96打數敲出22安，打擊率2成29，中斷連續16年一場出賽紀錄。林益全職棒生涯出賽1639場，敲出2013安、210轟、1142分打點，生涯打擊率3成32。離開獅隊林益全，下一站也成為球迷關注的焦點。原訂林益全19日要參加桃園市立圖書館舉辦的「桃園亮點漫讀－風格人物沙龍」講座，以「林益全-All in全力出擊：林益全的球心之道」作為演講主題。不過主辦單位昨（16）日寄信給報名講座的參加者，表示因講師行程異動，原訂林益全的講座主題取消辦理。林益全妻子林家嘉也在個人社群上發表一篇長文，標題為「給你，也給我們的八然人生」，寫下對林益全的支持與安慰。文中林家嘉寫下「來是偶然，去是必然」，並表示林益全每一次上場，都拼盡全力；每一次轉身，也都學會了更深的平靜。林家嘉鼓勵林益全「順其自然」，直言不是放下夢想，而是懂得在暫停的時刻，也讓心繼續熱著，「真正的全力以赴，不只在賽場上，而是在每一個不被看見的堅持裡。」給你，也給我們的八然人生【來是偶然，去是必然】有緣讓你走上球場，也註定要面對那些高低起伏與來自四面八方的聲音⋯我知道，每一次上場，你都拼盡全力；每一次轉身，也都學會了更深的平靜，而現在的堅定，也是一種不放棄的力量。【盡其當然，得之坦然，失之淡然】有時結果不如人意，但我們都懂⋯能問心無愧地走到這裡，已經是一種勝利。【爭取必然，忙時井然】我看過你在沉默裡堅持、在等待裡不放棄，用意志撐過靜默，用信念準備再創下一次高飛。【順其自然】不是放下夢想，而是懂得在暫停的時刻，也讓心繼續熱著。你不再急著證明，而是靜靜準備著再出發。也不是放下努力，而是懂得在盡力之後，把心交給時間。你不再為結果焦慮，而是學會信任過程。【此生悠然】人生和比賽一樣不是每局都順風，而是因為你選擇相信，無論站在哪裡，都能用真心去熱愛這場人生的球賽。謝謝你，讓我懂得：真正的全力以赴，不只在賽場上，而是在每一個不被看見的堅持裡。