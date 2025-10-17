我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷日前發生一位台大高材畢業生「Fumi阿姨」踹飛逼讓座阿嬤事件，話題在社群上延燒，也讓博愛座的議題又被討論。然而近日有網友搭北捷時，卻意外發現捷運上的座椅突然有整排被拆掉，好奇是什麼原因，不少人都表示「都不要坐！給我站著不要搶」，但也有內行人發現，這是北捷在增加「親子友善空間」的措施，其實是相當不錯的德政。近日有網友在社群平台「Threads」貼文指出、「北捷怎麼有一角落椅子全不見了......」只見乘客貼出照片，北捷有車廂靠近連接處的座位原本應該是要有3個座椅，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「我覺得這樣很好，大家都用站的，就不會有搶位子的問題」；不過也有內行人表示、「上次有被站務人員提醒可以去那個親子友善區，政策還不錯」。事實上，網友討論的事件跟北捷博愛座踹嬤一點關係都沒有，這是北捷早在10年前為了提供親子、孕婦、推嬰兒車的旅客有更友善的乘車服務，研議設立「親子友善區」，最一開始先從中低運量的松山新店線列車開始試辦，到近幾年都還有不斷設置，並且推向高運量的列車車廂當中，，讓爸媽不再擔心推嬰兒車搭捷運會去影響到別人。然而北捷車廂親子友善區也有許多人好奇是不是隨機設置在車廂內？答案是不對哦！，有需要的旅客就可以選擇在那裡上車。北捷近幾年不只持續推動親子友善區的設立，也推出親子彩繪列車，像是2024年在淡水信義線推出「跑跳露營趣」親子彩繪列車；今年則在暑假推出「太空之旅」親子彩繪列車，小朋友跟家長一起搭到都非常驚艷！因此下回如果有推嬰兒車的民眾要搭乘北捷，不要忘了可以找到「親子友善區」月台囉！