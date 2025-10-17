我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌遭週刊爆料「養狗仔」風波持續延燒，民進黨立委王義川、主持人李正皓日前在三立政論節目中踢爆，黃國昌妻子高翔戶籍登記在被控付狗仔薪水的「凱思國際」負責人李麗娟房產下。對此，媒體人康仁俊昨日加碼爆料，黃國昌兒子都戶籍也同樣在裡面，並就讀附近的明星國中。對此，黃國昌今（17）日怒轟名嘴，政治上面的攻擊衝著他來，扯到他的太太，扯到未成年的小孩，質疑沒有基本的新聞倫理。民眾黨立院黨團今日舉行「普發一萬，一個月內還財於民」記者會，民眾黨立院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立院黨團主任陳智菡等人出席。媒體詢問康仁俊爆料，黃國昌回應說，「政治上面的攻擊衝著我來，搞到我太太、搞到我的小孩，還扯到我未成年的小孩就學，有完沒完，可不可以有一點基本的新聞倫理」、「我有做錯什麼事情講清楚，之前肉搜我小孩個資，現在還要這樣搞。」黃國昌說，藉由提問方式迴避自己、侵害個資違法的事實，「我沒有那麼笨我不會隨之起舞，這種人會有法律責任收拾他，我言盡於此」；一直在影射凱思是他姻親開的，請問鏡傳媒集團那一個姻親今天要回答了嗎？還是潑完糞就走了，到底是哪一個姻親，他已經問到第三周，鏡傳媒寫東西之前沒有事實、沒有證據，問了三個禮拜沒有人講得出來，說凱斯國際有港資、中資也講不出來太離譜、太荒謬，愛寫故事就寫故事。