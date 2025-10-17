我是廣告 請繼續往下閱讀

台中忠孝夜市人潮爆棚、停車一位難求，現在終於有解！台中市政府交通局積極回應民眾需求，在忠孝路與忠孝路195巷口打造「忠孝機車停車場」，今（17）日正式開放使用，提供約80席合法機車格，讓民眾輕鬆停車、盡情逛夜市。忠孝夜市是南區最有人氣的老字號美食聚集地，傳統小吃、特色餐廳一應俱全，每到用餐時間人潮滿滿，違停亂象也時常造成交通打結。交通局長葉昭甫表示，新停車場緊鄰夜市，能有效紓解機車停放壓力，改善違停問題，讓整體交通更順暢、環境更整潔。新停車場不只好停，設計也相當講究。交通局說，場內鋪設瀝青路面、加裝LED照明，夜間明亮又安全；入口種滿楓香喬木，邊界還配置大葉黃楊、紅龜背變葉木、錫蘭葉下株等植栽，綠意盎然又有層次，讓停車也能很療癒。葉昭甫強調，忠孝機車停車場以「鄰里小公園」概念打造，既方便民眾停車，也能減少夜市周邊違停問題，讓行人通行更順暢、夜市環境更舒適。他呼籲大家多利用合法停車場，養成「停車入格」的好習慣，一起打造宜居又友善的城市。交通局也提醒，前往夜市不妨多利用大眾運輸或YouBike。忠孝夜市周邊設有多處公車站牌與租借站，市民搭公車享10公里免費，「雙十公車」優惠超過10公里也最多只收10元！想查路線、班次，下載「台中Go」App最方便。