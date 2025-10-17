我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄一輛汽車右轉時撞上騎單車的國中生，駕駛當下以「趕時間」為由離開現場，家屬為了盡快找到肇事者，挨家挨戶詢問有無監視器畫面，要為孩子討公道。（圖／記者爆料網）

高雄市鳳山區昨天（16日）下午4點多，一名李姓男子開著白色休旅車，在南京路與凱旋路口右轉時，不慎擦撞騎腳踏車放學的男國中生，導致他當場噴飛五公尺遠，造成多處擦挫傷，李男當時見男學生沒有大礙，以「趕時間」為由離開現場，孩子回家後家屬見他身上多處擦傷，趕緊將他送醫包紮，並氣憤到警局報案，因李男已涉肇事逃逸，警方通知他到案說明後，依規定進行裁罰偵辦，並釐清肇事原因。這起車禍發生在16日下午4時許，當時42歲李姓駕駛開車行經，高雄鳳山南京路和凱旋路口右轉時，不慎擦撞騎腳踏車的14歲國中生，導致他當場噴飛至少5公尺遠，造成左膝、嘴唇擦挫傷，李男下車見男學生傷勢輕微，詢問其沒有大礙後，就離開現場，男學生則自行將腳踏車牽起後返回住家，雙方當時無人報案。不過，男學生返家後，家長看見兒子傷勢，生氣又心疼，將兒子送醫包紮並前往警局報案，為了盡快找到肇事者，家屬還挨家挨戶地詢問，是否有相關監視器畫面。警方透將監視器找到李男，他喊冤表示，事故當時男學生僅將腳踏車牽起到一旁，未有任何表示，下車關心後，見他沒有明顯傷勢，就以「趕時間」為由離開現場。不過，因車禍致人受傷，已涉及肇事逃逸，警方依規定進行裁罰偵辦，並釐清肇事原因。