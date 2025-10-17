各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫示警，今（17）日白天新北市、桃園市、臺南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號，請注意。
⚠️高溫資訊
📍影響時間：17日白天
📌高溫橙色36燈號：新北市、桃園市、臺南市、屏東縣
📌高溫黃色燈號：新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣
今（17）日至明（18日）白天臺灣東北部地區、基隆北海岸、恆春半島及大臺北山區有局部短暫陣雨，東部、東南部及大臺北地區有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，今日午後高屏地區及其他山區有零星短暫雷陣雨，明日午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。
明晚起東北季風增強，臺灣北部及東北部地區氣溫稍下降，基隆北海岸及東北部地區有短暫陣雨，恆春半島、大臺北地區及有局部短暫陣雨，東部、東南部地區及馬祖有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍影響時間：17日白天
📌高溫橙色36燈號：新北市、桃園市、臺南市、屏東縣
📌高溫黃色燈號：新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣
明晚起東北季風增強，臺灣北部及東北部地區氣溫稍下降，基隆北海岸及東北部地區有短暫陣雨，恆春半島、大臺北地區及有局部短暫陣雨，東部、東南部地區及馬祖有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。