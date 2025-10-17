我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊的「令和怪物」佐佐木朗希（Roki Sasaki）在季後賽搖身一變成為球隊的牛棚救世主。曾效力於養樂多燕子與福岡軟銀鷹、前旅美強投五十嵐亮太，近日在自己的YouTube頻道中盛讚佐佐木的蛻變，他指出佐佐木的進化在於「肩狀況改善」與「在後援角色中找到自我」。五十嵐強調：「他終於找回屬於自己的投球方式」，點出佐佐木能在季後賽爆發的關鍵轉變。佐佐木朗希在今（17）日國聯冠軍系列戰（NLCS）第三戰，於九局登板救援，僅用11球讓釀酒人隊三上三下，收下個人季後賽第3次救援成功。根據美國官方紀錄，他也成為自1969年設立救援數據以來，史上首位職業生涯前3次救援全都在季後賽完成的投手。五十嵐亮太指出，佐佐木近期表現火燙的最大原因，在於健康狀況恢復，「他的肩膀明顯好多了，身體狀態很好。球的延伸性與旋轉都很出色，球質與球速兼具。尤其是他的叉球能穩定進入好球帶，既能誘拐打者出棒、也能讓打者揮空，這就是他現在的強項，能夠在好球帶與打者決勝負是真強者。」五十嵐回顧佐佐木的美職首年，指出他曾花不少時間摸索自己的定位：「今年他花了一段時間才找到屬於自己的風格。不過轉任後援後，他可以專注在自己最強的球路上發揮力量，這樣的投球才更有『佐佐木朗希的味道』。」他進一步分析：「身為先發他有耐力與配球能力，但中繼角色讓他能全力輸出球威與壓制力。從這幾場的內容看來，他的節奏更明確，也更有自信。」五十嵐也提到，佐佐木並非只能當後援，「他具備成為先發的條件，只是目前在救援角色中找到了節奏。」他補充說：「他曾在季後賽中投過3局無失分，若未來能將這種穩定度延伸至4、5、6局，那會是非常恐怖的存在。隨著經驗增加，若能再加入像卡特球、伸卡這類球種，他就能兼顧長局數與強度。至於未來適合當先發或後援，我想要就看球隊狀況而定。」