近年來台海局勢持續升溫，台灣問題也成中美博弈的焦點。中國廈門大學法學院教授魏磊杰近日指出，對中強硬已經成為美國朝野共識，未來十年是中國解決台灣問題的關鍵期，無論是文攻、武統，若十年內未收回台灣就永遠收不回。
港媒《香港01》報導，魏磊杰專長民法、婚姻法、工程法學及中國法治轉型，曾任台灣政治大學法學院訪問學人。魏磊杰在上海講座「中美大國關係下台海問題未來之展望」分析，台海永遠是中美角力的焦點，雙方關係已回不去1970年代末至1990年代末的合作階段。對中強硬已成美國政治正確，無論誰執政，都須展現強硬姿態。
魏磊杰指出，這已非貿易順逆差問題，而是持久戰略競爭，未來10至30年，中美將陷於「齟齬新常態」，美國朝野默契將持續施壓中國。
魏磊杰直言，未來十年是中國「必須收回台灣」的戰略期，無論採取文攻還是武統，都得行動，「若再拖，台灣可能永遠收不回」。他解釋，隨蔣介石赴台的外省人經70餘年已凋零，新世代中華認同薄弱，時間拖延將固化分裂現狀。
魏磊杰認為「文攻」是首選，將名義主權轉為實際管轄，以軍演、軍力作為後盾，逐步將台灣海空域納入中國有效控制。去年5月「聯合利劍—2024A」環台軍演就是釋放非戰爭方式強化主權主張的訊號。
至於武統，魏磊杰也分析，可能手段是先佔領離島、戰記 包圍、特種部隊突襲及攻擊要點。但他直言「代價巨大」，因為美國會聯合西方對中國嚴厲制裁，包括踢出SWIFT支付系統、貿易禁運，預估衝擊包括每年人民幣10兆元出口損失、逾2000萬失業人口，疊加疫情後經濟低迷、房地產疲軟、地方財政惡化及基層失業，恐動搖大局。
他指出，就算能用人民幣跨境系統和貨幣互換應對開發中國家交易，仍需要準備好西方出口全失。中國須權衡戰略時機，防範外部干預固化台海現狀。
