官媒中央廣播電台9月11日傳出官網遭駭並置放中國五星旗，央廣相關工程人員、廠商被移送法辦。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今（17）日表示，央廣具有「短波電台」的獨特性，能夠在中共無法全面干擾下傳遞訊息，具備重要戰略價值。蘇紫雲受訪表示，央廣吳姓工程師發現技術漏洞，應該在自己的權責範圍內補上漏洞，不應該妨礙自己的職業倫理，扮演駭客證明有漏洞。蘇紫雲指出，央廣在台北總台是製播節目，但在對大陸地區透過短波(SW)來穿透中共訊息的封鎖，可以反制中國的心戰、傳遞正確的訊息，從冷戰時期到現在都能傳遞訊息，這也是網路、電視無法取代無線電廣播的地方，因為中共就算能干擾，但干擾還是比較有限。在情報傳遞上，蘇紫雲說，過去央廣可以在午夜時傳遞一些暗語給在敵後的情報人員，或是念出一長串數字給敵後情報人員作為解碼用，所以儘管在網路發達的情況下，成熟的廣播系統還是有備用的戰略價值，更何況如果敵軍進攻台灣，央廣具有政府傳播系統的身份，可以傳遞政府領導資訊給民眾。蘇紫雲補充說，過去軍方的漢聲、復興電台也有類似的功能，但是在民主化整併之後，具備短波功能仍以央廣具有代表性；若遇到網路斷訊的緊急狀況，短波廣播還是能夠有應急效果。