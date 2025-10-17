我是廣告 請繼續往下閱讀

▲叫賣哥假裝有事相求，想約大牙見面聊，其實是暖心幫她慶生。（圖／翻攝自IG bigtooth）

▲大牙（左）感動淚崩，發文表示：「我們都要好好的喔」。（圖／翻攝自IG bigtooth）

41歲的藝人大牙（周宜霈）常活躍與社群，跟粉絲分享生活趣事。昨（16日）她在IG發文透露，收到好友叫賣哥（葉昇峻）的訊息說有事相求，讓她心想：「是不是發生什麼事了」。沒想到這只是叫賣哥怕她忙到忘了生日，特意設計的慶生驚喜，約她吃飯提前送暖，讓大牙感動淚崩。大牙在IG曬出與叫賣哥的私訊截圖，只見叫賣哥突傳：「這幾天約個時間見面一下，有事想請妳幫忙」，堅持要當面談，讓大牙相當擔心。結果見面才發現，叫賣哥是怕她忙碌忘記過生日，於是假借求助名義把她「騙出門」。大牙笑說，當下還以為真有急事，甚至唸了對方整晚。大牙坦言吃完飯上車後，她瞬間淚崩：「太感動，連自己都沒有想過的事情」，感謝叫賣哥記得她的生日，還特地找理由逼她出門，她也感性寫道：「謝謝一直這麼照顧我的哥，也一直忍受每次見面都被我唸爆的哥」，大牙表示當晚吃得又飽又滿足，希望生日願望都能實現，更不忘叮囑：「謝謝你，葉昇峻（叫賣哥），我們都要好好的喔」。大牙的貼文一出，粉絲反應超熱烈：「這什麼神仙友情！叫賣哥太暖」、「怕大牙忘記過生日好貼心」、「好催淚，大牙值得這樣的哥」，還有粉絲幽默說：「下次我也假裝有事約朋友慶生，學起來了」，粉絲紛紛直呼羨慕這份情誼。