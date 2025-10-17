我是廣告 請繼續往下閱讀

長榮航空一名空服員日前抱病執勤返台後離世，讓空服員請假制度受到社會關注。長榮航空今（17）日下午2時30分召開記者會，針對近日社會大眾關注的議題做說明。在媒體提問環節，有記者提問針對網傳長榮制度殺人，請假很嚴苛，現在請假流程是否真的讓空服員壓力很大？以及請假比例重不重？因為長、短班對空服員好壞班狀況不太一樣，長、短班請假比例高低有多少？對此，長榮協理楊秀慧表示，線上組員人數大約有4500名，除了部分人員休假當中，部分人員因為執行關係，分布在海外，其他就是在台灣出勤。以請假比例來說，平日跟假日大概也不太一樣，平日大概在100多人，假日大約在200多人，數字是臨時性提出。楊秀慧指出，以同仁來說，如果有需要請假，可以直接透過系統申請，或是寫Email由調派單位來受理，並沒有說很困難，或是不核准，只要有同仁提出臨時性請假的需求，公司第一時間點都會是核准的。楊秀慧表示，為因應每日有1-200人的臨時性請假需求，公司在排班時會安排每天250-300人的待命人員來因應，所以沒有不能請假、請假有困難的狀況。此外，針對關於空服員過世後，仍催繳請假證明，長榮為什麼會出現這樣的行為？楊秀慧表示，這部分真的跟家屬致上最深歉意，這真的是作業上的疏失。組員只要請假，公司第一時間都會是尊重跟信任，所以會直接核准，再請同仁提供相關資料就可以了，所以才會有這樣的狀況產生，也再一次跟家屬致上最深歉意。副總經理蕭錦隆補充表示，他最近代表公司向家屬表達歉意的時候，對於催繳請假證明這件事，已經向家屬致歉。