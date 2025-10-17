我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普要求台灣應提高國防費用，駐美代表俞大㵢日前受訪對此回應，「台灣正朝提高國防預算的方向前進，花多少錢不是一個問題。」國民黨立委徐巧芯痛批，駐美代表言行應謹慎，不能讓外界誤以為台灣毫無預算上限。徐巧芯指出，行政院長卓榮泰10月12日在立法院備詢時明確表示，中華民國目前沒有能力編列高達2兆6,000億元的國防經費，政府必須依據財政能力與國防需求妥善規劃。以行政院主計總處預估115年國內生產毛額（GDP）約28.5兆元計算，若國防支出提高至GDP的10%，將達2.85兆元，相當於明年總預算3.035兆的九成以上，「這在現實上根本不可行」。她強調，台灣面對嚴峻國際與兩岸情勢，確實應該增加國防預算，但必須合理、透明且獲得民意支持，資源也應優先投入最急迫的國防項目，不能以漫天喊價的方式犧牲社福支出。徐巧芯呼籲，駐美代表的言行攸關國際觀感，應與行政部門立場一致，並尊重國會的預算審查權，「不要以自己鬆散的用錢觀念隨口發言，造成國內外誤解」。