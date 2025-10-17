我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄一名男子今年第4度酒駕車禍被逮，被法院判入監服刑5個月，併科罰金1萬元。男子提出抗告向法官求情，表示距離第3次酒駕，已相隔12年之久，這次僅因一時失察才釀禍，為了不淪為階下囚，男子甚至表示，自己負責台積電設備部分工程，目前正值趕工階段，如果入獄恐耽誤工程進度，希望法官能准許易科罰金，但當場就被法官打臉，裁定駁回。據了解，男子在2006年、2010年、2013年間有過酒駕紀錄，今年第4次酒駕被逮，男子主張自己並非惡性重大，並強調已與當事人達成和解，另外，男子為了不入獄服刑，竟向法官表示，自己負責台積電設備部分工程，如果被關，恐怕會耽誤工程進度，希望法官能准許易科罰金。對此，法官認為，檢方調查期間，已給予男子陳述意見的機會，認定檢方執行程序正當，並無不當之處。同時法官點出，男子多次酒駕，第4次酒駕的酒測值高達每公升1.01毫克，顯見其法治觀念淡薄，若准許易科罰金，不足以達到矯正效用。至於男子提及延誤工程進度，現行刑法第41條第1項有關得易科罰金的規定，早已刪除「受刑人因身體、教育、職業、家庭等事由，執行顯有困難」的部分。因此法官裁定駁回，全案仍可抗告。