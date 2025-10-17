我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「劉家」以商業做為外殼，在緬北經營電信詐騙等犯罪產業。（圖／翻攝自微博）

▲緬甸北部果敢的四大家族中，「劉家」看重慈善、商業人設。（圖／翻攝自微博）

▲緬北「劉家」犯罪集團靠龐大資金，收買當地保安對、警隊並成立自己的民兵，設備是各大犯罪家族中最先進的。（圖／翻攝自微博）

緬甸北部「四大家族」詐騙集團，近期陸續在中國進入司法程序，《央視》也曝光這些家族勢力的犯罪細節，其中被稱為「果敢首富」的劉家，用商業帝國、慈善人設包裝，實際涉及28處電詐產業、7處博彩產業，詐騙及黃賭毒等犯罪金額超過人民幣100億元。緬北「四大家族」劉家犯罪集團案件已經被依法提起公訴，中國《央視》近日專題報導「劉家」犯罪集團的發跡、犯罪細節。劉家的主謀劉正祥從販毒起家，成立「福利來集團」作為大本營，進一步用賭博、色情產業攫取金錢。用商業外殼包裝尋求與強權結盟，靠買通退休政治官員經營劉家缺乏的政治關係。與其他家族看重政治權利、武裝力量不同，劉正祥更在意社會聲譽，在當地設立慈善基金會，捐錢、捐糧、捐學校，營造愛心人士、社會賢達的人設。在各大家族劃分勢力的緬北果敢，劉家據守果敢老街東城，這裡也成為詐騙分子的天堂，吸毒、嫖娼、賭博，還能交換詐騙技術、資源，只要有錢就可以為所欲為。偵辦劉家案件的專案組成員指出，劉正祥沒有直接的政治背景和武裝力量，長期被各大家族欺負，在2017年，劉家才開始建立民兵大隊，並利用資金豢養將當地治安、刑警隊私有化。而在電信詐騙產業興起後，劉家因為資金雄厚，民兵人數從90人增加到500人，配備大量先進武器裝備，設備也是各大家族中最先進，加上警隊也為劉家提供武裝。這些不僅能抵禦外侮，還能鎮壓內部反抗。犯罪嫌疑人曾某倩直言，劉家完全不把他們當人看，各種折磨虐待。如果女生在賭場輸了錢，百樂門拿錢去賭場贖回她後，也會強迫她吸毒，有時候甚至還會強迫她賣淫。專案組指出，警方已經查明劉家犯罪集團涉嫌詐騙、敲詐勒索、非法拘禁等多項罪名，查實認定劉家涉及電詐的產業多達28處，博彩產業7處，涉電詐和黃賭毒等犯罪金額超人民幣100億元（約新台幣431億元）。隨着明家犯罪集團一審宣判、白家犯罪集團一審開庭審理，近期，魏家、劉家犯罪集團專案均已提起公訴。目前，緬北果敢「四大家族」犯罪集團案已全部進入司法程序。