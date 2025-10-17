我是廣告 請繼續往下閱讀

足協最新聲明全文如下：

針對中華男子足球代表隊於2027亞洲盃資格賽主場大比分不敵泰國後，引發外界對足協行政與後勤支援的強烈質疑。中華民國足球協會今（17）日再度發出正式聲明，除了說明補助金與訓練安排爭議，也宣布進行高層人事調整與組織檢討，試圖挽回球迷與社會大眾對台灣足球的信任。在人事方面，原主責督導男子與女子代表隊業務的副秘書長蔡鴻義已主動請辭，並獲理事長同意。協會將另行聘任專責副秘書長統籌兩支代表隊的後續事務。足協理事長王麟祥也在內部會議中宣布，將於11月8日理事會上正式提出辭呈，為本次風波負起政治責任。王麟祥強調，協會將秉持「誠實面對、立即檢討、積極改革」的原則，推動治理改善與制度重建，讓社會看見中華足協對改革的決心與執行力。針對選手補助與零用金問題，足協重申所有補助皆依主管機關核定標準發放。以本次男子國家隊為例，每名球員每日可領取新台幣1,000元，其中政府補助400元，協會自籌600元，正式賽事出場費則由協會另行給付。至於球員所反映的集訓與場地、住宿安排問題，足協坦言有待改善，並承諾未來將加強與教練團與球員的溝通協調機制，避免行政決策影響球隊備戰。足協也在聲明中指出，目前仍在償還過去應付未付款項，財務空間有限，但每年仍持續辦理1,500場以上國內賽事，涵蓋各級聯賽與青年學童比賽，並同時支應11支國家代表隊（成人隊、U系列隊伍與五人制隊伍）訓練與出征需求。足協強調，無論是政府補助或企業自籌資金，皆依法「專款專用」，不容挪用。協會將持續爭取企業支持與外部資源，努力兼顧代表隊戰力培養與基層足球推廣。面對近日的社會關注與批評，足協聲明中表示：「我們了解問題的嚴重性，唯有透過公開、透明、自我要求的態度，才能逐步恢復球迷與社會的信任。」協會也強調，將配合運動部限期三日內提出的全面檢討報告要求，持續與主管機關及各界保持密切溝通，共同推動中長期制度改革與足球環境提升，讓台灣足球走向更穩定與專業的未來。針對近日社會與媒體對中華男子足球代表隊訓練及行政管理的關注與討論，本會誠摯感謝各界的關心，並對外說明如下：中華民國足球協會對球員的努力與外界的建議皆予以高度重視。經內部會議決議，協會已著手內部檢討與組織調整，並針對代表隊行政作業、人員分工與管理流程全面檢視。現職中華男足代表隊窗口將進行職務調整並更迭人選，以確保後續支援運作更為完善與專業。同時，主責督導國男與國女代表隊業務之副秘書長蔡鴻義先生，已主動提出請辭並獲理事長同意。協會將於近期再聘任新的副秘書長，專責統籌國男、女代表隊事務，持續推動代表隊發展與體制改革。有關外界關心的訓練與補助金事宜，協會再次說明：所有國家代表隊的補助與零用金，皆依主管機關核定之基準辦理。以中華男子足球代表隊為例，球員每人每日可領取之零用金為新臺幣1,000元，包含政府補助400元與協會自籌600元，正式賽事出場費則由協會另行給付。目前協會仍在積極償還歷屆應付未付款項，財務空間有限。然而，除了支應各級國家代表隊（包含男女成人隊、U23、U20、U17、U15及男女五人制，共11支隊伍）的訓練與出賽需求外，每年度亦辦理至少1,500場國內足球賽事，涵蓋各級聯賽、盃賽與學童、青年、青少年競賽。協會每年的國內外補助款，均依規定「專款專用」，依法不得挪作其他用途，即使如此，協會仍持續透過企業合作與自籌方式，盡力支應龐大的國家代表隊運作與國內賽事量體，確保台灣足球能持續推進、發展。理事長王麟祥先生已於內部會議中表達將於11月8日理事會正式提出辭呈，以示對本次事件的負責。王理事長強調，協會將秉持「誠實面對、立即檢討、積極改革」的原則，持續推動治理改善，讓社會看見台灣足球的努力與價值。中華足協深知，唯有透過公開、透明與自我要求，才能逐步恢復球迷與社會的信任。本會將持續與運動部及各界保持溝通，共同為台灣足球的永續發展而努力。