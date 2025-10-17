中職味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧日前親赴花蓮光復鄉，協助強颱重創後的災區清理行動，感性發文表示：「原本以為只是去幫忙，卻被大家的力量感動！」引發網友盛讚「真正的天使」。然而，一名中油主管級員工的網友卻在貼文底下留下不雅文字，內容帶有性別歧視及性騷擾意味，瞬間引發輿論譁然。今（17）日中油發布聲明表示已經確認該員是中油主管級員工，如今已調離主管職，並依規定懲處。
中油證實為自家員工 即刻調職懲處
台灣中油今日稍早發布聲明指出，經內部調查確認該名留言者為公司陳姓員工，且本人已坦承留言屬實，公司已自10月13日起將該員調任非主管職，並依人事相關規定進行懲處，中油嚴正表示，對任何涉及性騷擾或性別歧視的行為，均採「零容忍」態度處理，並將持續加強員工教育與紀律管理。
中油員工言語性騷擾事件曝光後，大批網友湧入留言譴責該名員工行為，認為：「這樣的留言是在汙辱善意」、「人家是真心幫忙，怎麼能開這種玩笑」，不少粉絲也留言安慰李多慧，稱讚她在災區親力親為的精神，更有人寫下：「謝謝妳為台灣做的一切，不要被惡意影響妳的善良。」
多次騷擾還硬凹被盜 中油重申零容忍立場
陳姓員工在被抓包言語騷擾李多慧後，他揚言是因為帳號被盜，所以才會有這樣的言論出現在網路上，不過不少網友透過他過往發言，發現陳男早在過去，就多次在其他貼文底下對許多人進行言語騷擾，在中油經過內部調查後，他最終坦承是自己所為，最終也被調離主管職。
中油表示，未來將持續推動性別平等教育、職場倫理訓練及防護措施，確保公司內部對性別議題有正確認知，維護尊重與友善的工作環境。同時也呼籲大眾，應給予所有善心行動者正面回應，杜絕任何形式的網路性騷擾或歧視發言。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
