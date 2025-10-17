我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮太魯閣山區自從0403強震後，地質持續鬆動，今（15）日下午再度傳出警訊。太魯閣國家公園管理處於下午3點左右緊急通知，要求天祥地區人員全面撤離，主因是立霧溪上游堰塞湖快速擴大，恐在傍晚前淹沒道路。太管處布洛灣管理站主任陳寶匡指出，早上7點50分接獲公路局施工單位通報，立霧溪水位突然暴漲，他趕赴現場察看，發現崩塌區域約長100公尺、寬30至40公尺、深約25公尺。當時堰塞湖初步形成，水面已從崩塌點往上積水，但到下午長度暴增至超過800公尺。以目前水位上升速度推估，下午4至5點間恐將淹沒道路，因此緊急撤離人員。目前中橫公路天祥至太魯閣段已實施交通管制，每天僅開放五個時段放行，下午1點後不再開放，人車僅能出、不得進。太管處提醒，燕子口步道自0403地震後即封閉，加上立霧溪河道狹窄，堰塞湖水位上升極快，若漫上步道或中橫公路恐釀危險，呼籲民眾切勿強行進入。各單位目前持續監測水情並啟動應變機制。