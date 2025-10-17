我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BLACKPINK將於今晚抵達高雄機場，為明、後2天做準備。（圖／BLACKPINK FB）

▲SHINee溫流將於明日在高雄流行音樂中心舉辦演唱會，撞場BLACKPINK。（圖／讀者提供）

韓國天團BLACKPINK今（17）日晚間將降臨高雄，預備展開連2日的《DEADLINE》巡演台灣場，《NOWnews今日新聞》掌握，Lisa、Jisoo、Jennie、Rosé 4位成員此次與2023年相同搭乘私人飛機直飛小港機場入境，現場湧入大批粉絲與媒體守候。此外，SHINee隊長溫流（李珍基）也將於明日在高雄演出，不少粉絲也在現場守候，等待偶像到來。粉專《高雄美食地圖📍高雄｜美食｜生活｜旅遊》在Threads上曬出高雄小港機場接機大廳的畫面，已經有不少粉絲一早就在機場等待，為的就是近距離見偶像一面，場面十分壯觀，此次BLACKPINK來台包機，根據《NOWnews今日新聞》掌握，她們此次包機單趟費用高達15至16萬美元（約台幣500萬元）以上，氣勢再創新高。事實上，BLACKPINK自《Born Pink》世界巡演開始，就全面改採私人專機出入各國，2023年首度來台時高雄市政府更特別開啟「VIP通關」迎接，創下前例。當時包機費用每小時約1萬5000美元（約48萬元台幣），如今行情漲幅近3成。業者透露，BLACKPINK此次來台陣容龐大，除4位成員外，還包括舞者、技術團隊與經紀人，一架專機恐不敷使用，實際花費可能突破千萬元。不過據了解，BLACKPINK將從高雄機場特別開設的「VIP通關」離開，不會現身接機大廳。除了BLACKPINK登台，韓團SHINee隊長溫流也將於10月18日在高雄流行音樂中心舉行個人巡演《ONEW THE LIVE : PERCENT》，與女神們幾乎「同場開唱」，令港都成為韓流焦點，溫流今年攜第2張正規專輯《PERCENT》回歸，將以現場樂團演出搭配視覺設計，展現溫柔又深情的音樂魅力，讓10月的高雄徹底被韓流點燃。