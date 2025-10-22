我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）海外總部原選在北士科T17、T18，如今卻和新光人壽喬不攏，恐換址，外界高度關注備案地點。有傳聞台北市政府提給輝達的備案，除了T12和松南營區外，還有一塊在北投區的「祕密基地」，不僅地形比T17、T18更完整，而且是北市府的市有地，輝達不但可省很多錢，後續開發也可望一路全程開綠燈，根據上述線索，估價師陳碧源猜測，應是藏在北投士林科技園區外圍的「新洲美段43地號」。陳碧源今（22）日在臉書發文表示，綜合新聞媒體說的「土地4公頃（多）」、「台北市有土地」、「面積規模更勝T17、T18」、「都市計劃待變更，必須一路開錄燈，也要中央全力協助」等條件，猜測輝達案李四川的口袋方案是「新洲美段43地號」。陳碧源指出，「新洲美段43地號」土地面積4.68公頃，土地使用分區目前是學校用地，所有權人是台北市（教育局管理），「這塊土地確實比T17、T18中間有道路系統相隔好多了」。陳碧源續指，加上現在少子化，也不需要那麼多的學校用地，都市計劃檢討變更也相對容易許多，只是台北市游刃有餘，一路開綠燈下，也確實要內政部的全力協助不卡關，才有機會，「想到的人，真是個天才，小弟相當欽佩」。