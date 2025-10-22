我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民進黨前新北市議員張瑞山。（圖／翻攝自張瑞山臉書）

政壇震撼彈！民進黨前新北市議員張瑞山於18日辭世，享壽70歲，張瑞山女兒、民進黨新北市議員張維倩慟辦喪事。張瑞山生前參選議員時，蔡英文多次幫忙站台、掃街拜票，還曾任民主進步黨臺北縣議會黨團總召集人、民主進步黨新北市議會黨團總召集人，政壇資歷相當顯赫。驚傳張瑞山於18日辭世，享壽70歲；對此，家屬證實離世消息，並將在30日於新北市立殯儀館舉行奠禮，而葬儀社龍福禮儀也表示，「我們懷著深深的思念與感恩，敬告各界親友，敬愛的前議員張瑞山先生靈堂，已安置於彌陀人文會館極樂堂」，誠摯邀請親友撥冗前來拈香致意。張瑞山從政30多年，擁有4連霸輝煌戰績，曾擔任台北縣中和市市民代表（第3、4、5、6屆），以及台北縣第15、16屆議員，升格直轄市新北市後，連任新北第1、2屆議員；另外，他還曾任民主進步黨臺北縣議會黨團總召集人、民主進步黨新北市議會黨團總召集人，政壇資歷相當顯赫。張瑞山晚年轉任顧問，交棒給女兒張維倩，而張維倩則選上第3、4屆新北市議員，成功當選連任，相當爭氣