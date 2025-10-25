為防堵非洲豬瘟疫情，全台禁用廚餘養豬，民眾家裡的廚餘該怎麼丟？新北市環保局公告，即日起剩菜剩飯這類的「熟廚餘」不再回收，瀝乾後裝袋直接丟垃圾車。新北市最新丟廚餘規定、怎麼丟、要分類嗎、為什麼以前廚餘不能丟垃圾？等重點與QA一次整理。
新北市環保局22日公告「新北市因應非洲豬瘟熟廚餘清運處理規劃」，即日起學校機關、商家產生的廚餘，由收運的養豬場、清除業者提出申請後，送到焚化廠處理。而一般家戶、社區大樓的廚餘，民眾還是交給循線垃圾車，不過「熟廚餘」不再丟藍色的回收桶，而是瀝乾後裝袋直接丟垃圾車。
Ｑ：廚餘暫停養豬後，熟（養豬）廚餘怎麼丟？
Ａ：新北市環保局表示，可將熟（養豬）廚餘瀝乾後併入一般生活垃圾交付清除，或由收運業者（合格清除業者或養豬戶）向環保局申請專車運送至指定焚化廠免費處理。
Ｑ：廚餘暫停養豬後，家中廚餘是否可當垃圾不分類？
Ａ：新北市環保局解答，來源不明肉品、生豬肉及熟（養豬）廚餘請確實瀝乾水分，併入一般生活垃圾交付清除，另請惜食減量、剩食打包不浪費，瀝水減量再排出。不過，用來堆肥的生廚餘還是要分類，丟綠色的「堆肥桶」回收，未依規定亂丟，最重會被罰6000元，要注意喔！
Q：為什麼以前廚餘不能丟一般垃圾？
A：根據「回收大百科」網站資料說明，廚餘因為水分含量很高，容易腐爛發臭。若誤丟進一般垃圾，將導致垃圾放置時產生惡臭，也會提高病媒藉垃圾傳播的機率。
另一方面，廚餘內含的高濃度水分，也使焚化爐能源效率無法充分發揮。台灣飲食習慣含鹽量偏高，則會不利焚化爐對戴奧辛的控制，增加排放有害氣體的風險。不過，如今台灣正面臨非洲豬瘟威脅，因此新北環保局公告熟廚餘不再回收，且可與一般家戶垃圾一起丟棄，但請大家務必要瀝乾後再丟。
Q：生、熟廚餘怎麼分？
Ａ：生、熟廚餘最簡單的分辨方法是「只要煮熟後豬可吃的」為原則。不過現在新北市熟廚餘不再回收，我們將新北環保局過往的生、熟廚餘分類表列如下。要注意生廚餘還是有回收的，記得要分類，不能混在一般垃圾中。
熟廚餘（養豬）：丟垃圾車
1.米食類：各類米糧、白飯、麥片及各類米製品如：白米、五穀米、糙米、薏仁、稀飯、八寶粥等。
2.麵食類：麵條、麵包及各式麵粉製品如:麵粉、土司、蛋糕等各式麵類及其製品。
3.豆食類：豆乾、豆腐、豆花、豆渣等各式豆類產品如：咖啡豆、豆腐、豆花等各式豆類及其製品。
4.肉類：各式煮熟之雞、鴨、魚、牛、羊、豬肉等。
5.零食類：各式餅乾、糖果、巧克力、堅果等。
6.罐頭食品類：各式罐頭食品內容物。
7.粉狀類：奶粉等各式粉末狀可食用品如：鬆餅粉、麵粉、太白粉、蕃薯粉、麵包粉、糖、抹茶粉、可可亞等。
8.其他類：各式過期食品及剩菜剩飯等如:水餃、魚丸、香腸、乳酪、起司等。
生廚餘（堆肥）：丟綠色回收桶
1.果皮(殼)類：果皮、瓜子殼、花生殼、菱角殼等水果殼，如：玉米葉、鳳梨皮、柚子皮、百香果殼、開心果殼、榴槤殼、椰子殼（家戶以外非事業(如飲料店、攤販）產生之椰子殼、榴槤殼、甘蔗皮須切至10公分x10公分以下；家戶產生之榴槤殼、椰子殼若無法裁切，請先對剖後，裝專用垃圾袋交給循線垃圾車；家戶產生之甘蔗皮若無法裁切，請裝專用垃圾袋交給循線垃圾車。
2.園藝類：花材、樹葉、草本植物之根、莖、葉（不含粗大樹幹、樹枝）。
3.植物殘渣類：茶葉渣、咖啡渣、中藥渣、蔗渣（請裁切至10公分*10公分以下再交付）等。
4.軟殼類：蛋殼、蝦殼（不含龍蝦殼）。
5.水果類：未食用的水果，如木瓜、奇異果、香蕉、鳳梨、芭樂、桑椹、番茄、草莓、西瓜、釋迦、枇杷、楊桃、蓮霧、芒果、葡萄、柑橙、西瓜、火龍果、桃李、洋香瓜、葡萄柚、柚子、蘋果、番石榴、梨子等。
種子果核，如木瓜、芭樂、西瓜、釋迦、楊桃、葡萄、柑橙、洋香瓜、波羅蜜、葡萄柚、柚子、番石榴、枇杷、芒果、龍眼等之種子或果核。
6.蔬菜類：如甘藍、白菜、芹菜、菠菱菜、萵苣菜、芥菜、格藍菜（芥藍菜）、茼蒿、莧菜、油菜、甘藷葉、芫荽、九層塔、蕨菜、藤川七、芹菜等。
根莖菜類如蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥、青蔥、韭菜、大蒜、竹筍（不含筍殼）、萵苣莖、甘藷、薑、茭白筍、甘藍、芽菜類、蘆筍等。
花果菜類如花椰菜、胡瓜、冬瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、甜椒、豌豆、南瓜、辣椒、玉米等。菌菇類如香菇、金針菇、木耳等。
資料來源：新北市環保局、回收大百科
