▲林熙蕾（如圖）1995年出道，曾演出《千王之王2000》等作品。（圖／林熙蕾IG@kellyhlin）

藝人林熙蕾今（29）日迎來50歲了！曾被封為豪門收割機的林熙蕾，過去曾和吳大維、朱孝天傳緋聞，還曾爆與富商林建岳、馬維辰互動密切。如今，林熙蕾和老公Chris結婚14年依然閃瞎人！她也曾大方分享維持戀愛的小秘訣，例如：常回想對方的迷人之處、用崇拜眼神看老公做家事、再忙也要兩人單獨約會，這些看似簡單的日常小細節和儀式，就像婚姻充電站，能幫助兩人的感情持續升溫。林熙蕾在1995年出道，代表作有《千王之王2000》、《賭俠大戰拉斯維加斯》和《烈火戰車2極速傳說》等等，近年靠《繁花》、《此時此刻》回歸，再度吸引觀眾目光。林熙蕾幼稚園時就跟家人移民美國，她從小就很聰明，後來還拿下加州大學雙學士學位。林熙蕾不只是長得漂亮，身材又火辣，當然緋聞也自然跟著來；她曾和吳大維、F4朱孝天爆出戀愛消息，也傳出和富商林建岳、馬維辰互動密切，所以她也有個稱號是豪門收割機。2011年，林熙蕾和商人Chris結婚，婚後育有2個可愛女兒。其實，林熙蕾和Chris的故事可以追溯到20年前，當時兩人在好友的聚會碰面，但她對他並沒什麼印象。大學畢業後，林熙蕾進入演藝圈後碰到低潮期，做什麼都不順利，決定回美國調整心態、健康，沒想到再遇到Chris。兩人年紀相近，又都在美國長大，有不少童年回憶、文化背景，林熙蕾超愛籃球，多年來都是NBA死忠粉；碰上同樣熱愛運動賽事的Chris，兩人立刻有種難以形容的默契，互動也自然拉近了距離。2011年到現在，林熙蕾和老公Chris結婚14年了！感情還是超甜，她也曾大方透露維持婚姻熱度的3個小祕訣。其實很簡單，就是日常生活的小細節，好比林熙蕾會常回想當初為什麼會心動？像幽默感、貼心的小動作，甚至一個眼神，都能讓感情再次升溫；平常生活裡，她也會用欣賞的眼神表達愛意，比如Chris幫忙端水、收拾家務，她給個可愛的笑容或仰慕的眼神，就讓對方感受到被愛；最後就是即使再忙，也一定會抽時間兩人單獨約會，可能去看電影、吃飯，或在家泡杯咖啡聊聊天，這些小儀式就像婚姻充電站，讓戀愛的心跳一直存在。10月29日的壽星不只有林熙蕾！還有台灣歌手陳昇、台灣藝人艾力克斯、台灣女演員林依晨、台灣歌手Leo王、台灣藝人姚淳耀，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！