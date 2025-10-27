我是廣告 請繼續往下閱讀

震傳媒今（27）日公布最新民調，針對花蓮堰塞湖災情責任歸屬，中央和地方為疏散及救災屢爆爭議，49.9%受訪者表示為花蓮縣政府應負較大責任，若以地區進行交叉分析，基宜花東金馬地區有54.1%受訪者認為，應該負較大責任。在花蓮堰塞湖災情責任歸屬，中央和地方為疏散及救災屢爆爭議，究竟誰該付較大責任？本次民調顯示，49.9%受訪者表示為花蓮縣政府、34.6%為中央政府。交叉分析中發現，綠營支持者認為花蓮縣府責任較大（85.5%），國民黨認為中央政府責任較大（67.2%），不過自詡不偏任何政黨者，則多數認為地方責任較大（39.8%）。交叉分析中也發現，若以地區作為分類進行交叉分析，基宜花東金馬地區有54.1%受訪者認為花蓮縣政府應該負較大責任。在族群分析中，認為花蓮縣政府責任較大比例高於全國較多者：女性；40-49歲；國中以下、研究所以上學歷。認為中央政府責任較大比例高於全國較多者：男性；50-69歲；高中職及專科學歷。本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年10月20日至10月21日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,085人（加權前家戶537份、手機548份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。