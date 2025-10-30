我是廣告 請繼續往下閱讀

▲aespa受訪談最不喜歡造型，成員一致認為是出道曲服裝，Giselle（左二）更喊話別找照片全場笑翻。（圖／aespa官方IG＠aespa_official）

▲Giselle（如圖）常因時差凌晨醒來上網，發現許多人會懷念過去。（圖／翻攝自＠IG aerichandesu）

韓國大勢女團aespa成員Giselle今（30）日迎來25歲生日了！2019年她參加SM徵選以饒舌絕活驚豔評審，僅受訓11個月就出道創下最短紀錄。近期Giselle在雜誌《Vanity Fair》訪問中與成員一致表示最討厭出道曲《Black Mamba》造型，成員Winter更笑稱像金剛戰士，讓Giselle笑喊希望粉絲別去找來看。至於面對維持與粉絲的關係，Giselle曾直言不簡單，但始終重視彼此連結，真心把粉絲放在心上。​​出生於首爾、在東京長大的Giselle，自小就在多語環境中成長；爸爸是日本人、媽媽是韓國人，讓她能自在切換韓、日、英3種語言。除了語言天賦出眾，Giselle還熱愛運動，高中時她曾代表學校參加200公尺、400公尺的短跑、跳高項目，展現充滿活力的一面。這段跨文化的成長經歷，也為她日後在K-pop世界的舞台魅力奠定基礎。在高中時期，Giselle也不是只有書念得好，她還參加合唱團，甚至跟著團員一起飛到荷蘭，拿下馬斯垂克國際合唱比賽G2組第一名。2019年10月，她參加SM娛樂每週六的公開徵選，表演男團NCT 127的歌曲〈Cherry Bomb〉中成員Mark的饒舌段落，一開口就讓評審眼睛一亮；後來她更只用了11個月就完成訓練，創下SM娛樂女練習生中最短紀錄；隔年10月，她正式被公布為aespa第4位成員，11月就以首張單曲《Black Mamba》登場，從此開啟備受矚目的偶像旅程。最近aespa接受雜誌《Vanity Fair》訪問時，聊到最不喜歡的舞台造型，成員Karina立刻回答是出道時《Black Mamba》時期的服裝，其他成員也一致認同；Winter更笑說那套造型像美國電影《金剛戰士》，讓Giselle當場忍不住喊：「大家別去找照片！」全場笑成一片。儘管那次造型最不讓aespa買單，但也見證她們一路從青澀到成熟，展現舞台魅力與團員間自然的默契。Giselle曾在社群上聊到，她因為行程滿檔常被時差折磨，半夜醒來就會上網亂晃，結果她發現很多人會懷念某個時期的自己，她透露自己也是，甚至會因為覺得時間一去不復返，陷在複雜情緒裡；她說自己也會想，10年後粉絲會懷念現在的aespa嗎？談起與粉絲互動，Giselle也曾坦言自己覺得維持和粉絲的關係沒有那麼簡單，在娛樂圈要與粉絲保持真實連結並不容易，但她一直在努力，就算有時沒能常互動，她也希望粉絲知道不一定要每天都聯絡，才是在乎的表現，希望自己能成為大家心理依靠，因為她總是把粉絲放心上，所以感覺一直都在一起，是真心在乎粉絲。10月30日的壽星不只有Giselle！還有台灣歌手游鴻明、韓國演員全智賢、台灣演員馮媛甄、韓國演員安在旭、台灣歌手莊濠全，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！