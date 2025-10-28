星巴克表示，今（28）日起「買一送一連喝4天」咖啡優惠！周二買一送一指定品項好友分享日，輸入優惠碼「週二星享日」foodpanda外送「再折70元」；明（29）日周三買一送一foodomo外送優惠；10月30日至10月31日買一送一喝2天萬聖節優惠。摩斯漢堡週二咖啡日全時段大杯49元，摩斯豬排堡＋中杯摩斯咖啡89元優惠一覽。
星巴克：買一送一「喝4天」！今再折70元買法曝 萬聖節4大咖啡優惠
秋冬小確幸！星巴克表示，今起買一送一連喝4天咖啡優惠到萬聖節：
◾️周二星巴克買一送一「再折70元」！今10月28日(二)，活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰那堤、巧克力可可碎片星冰樂、冰搖檸檬果茶，其中一杯星巴克招待。
2杯「特大杯冰那堤」優惠價155元（原價310元）、2杯「特大杯巧克力可可碎片星冰樂」優惠價170元（原價340元）、2杯「特大杯冰搖檸檬果茶」優惠價140元（原價280元）。幫大家試算，平均一杯特大杯冰那堤77.5元、巧克力可可碎片星冰樂85元、冰搖檸檬果茶70元。
《NOWNEWS》記者推薦最便宜星巴克買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」即買即回饋，相當於外送直接喝「店內價買一送一再省70元」，下雨天不用出門排隊最便宜。
◾️周三「星巴克買一送一」！星巴克表示，foodomo星巴克好友分享日，2025年10月1日(三)～10月31日(五)每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡、冰搖檸檬果茶，其中一杯由星巴克招待。
2杯「特大杯那堤」優惠價155元（原價310元）、2杯「特大杯摩卡」優惠價170元（原價340元）、2杯「特大杯焦糖瑪奇朵」優惠價175元（原價350元）、2杯「特大杯冰搖檸檬果茶」優惠價140元（原價280元）。幫大家算好，平均一杯特大杯那堤77.5元、摩卡85元、焦糖瑪奇朵87.5元、冰搖檸檬果茶70元。
提醒大家，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目不適用任何優惠；本活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠碼每日數量有限兌完為止。
◾️周四、周五「買一送一」萬聖節咖啡優惠！星巴克TRICK OR TREAT 萬聖節好友分享日，2025/10/30(四)-10/31(五)，活動期間11:00-20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
購買星巴克特大杯「夜幕狂想曲星冰樂」搭配20oz萬聖冷變TOGO冷水杯，即可享有組合套餐優惠價400元。星巴克萬聖節限定「夜幕狂想曲星冰樂」，喝得到濃郁黑芝麻醬融合香醇黑糖醬，咀嚼控一定會愛滑嫩杏仁豆腐與Q彈黑糖麻糬丁，口感滿滿。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
摩斯漢堡：週二摩斯咖啡日全時段「大杯49元」優惠
摩斯漢堡表示，今週二摩斯咖啡日優惠，全時段「摩斯咖啡(L)」49元優惠（原價60元）；早餐10:30前「摩斯豬排堡＋摩斯咖啡(M)」89元（原價100元）；點購套餐加20元再享「方塊薯餅(3個)」。使用MOS Order APP也能同享優惠要把握。
資料來源：星巴克、摩斯漢堡
