速食業者也來搶「普發一萬」商機，肯德基表示，適逢雙11放送「買一送一」11大優惠代碼，「50478：咔啦脆雞 x 6＋百事可樂(中) x 2」殺6折299元，外送也適用；bb.q CHICKEN表示，韓式炸雞「+1元多1件、第二件半價」週年慶優惠一次看。

肯德基：雙11「買一送一」11大優惠代碼！炸雞桶299元
肯德基雙11購物節「買一送一」，先搶「普發一萬」放大優惠，10月28日至11月17日連續21天開吃：

◾️50478「咔啦脆雞 x 6＋百事可樂(中) x 2」特價299元（原價502元）外送適用

◾️40648「香酥脆薯(大)買一送一」特價66元（原價132元）

◾️50438「鱈魚圈圈買一送一」特價59元（原價118元）外送適用

◾️40593「玉米濃湯(大)買一送一」特價52元（原價104元）

◾️40634「冰心蛋撻風味冰淇淋買一送一」特價59元（原價118元）

◾️40457「4塊上校雞塊買一送一」特價49元（原價98元）

▲雙12購物節開吃划算速食優惠！肯德基驚喜開賣「5炸雞＋4雞塊＋2蛋撻＋2飲料」雙人套餐特價299元；而漢堡王竟然有4樣餐點的個人餐只要99元被挖出，好康折扣一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雙11肯德基「買一送一」速食優惠開吃。（圖／記者蕭涵云攝）
◾️40627「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」特價111元（原價175元） 

◾️40690「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻」特價111元（原價189元） 

◾️40682「咔啦脆雞 x 2＋點心盒F(香酥脆薯(小)+原味蛋撻)＋百事可樂(中)＋吮指嫩雞蛋堡」特價189元（原價323元）

◾️40691「咔啦雞腿堡＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻＋百事可樂(中)＋吮指嫩雞蛋堡」特價179元（原價276元）

◾️50477「8塊上校雞＋原味蛋撻 x 12」特價399元（原價662元）

▲肯德基雙11購物節「買一送一」11大優惠代碼一圖看懂！幫大家把普發一萬放大。（圖／肯德基提供）
bb.q CHICKEN：韓式炸雞「+1元多1件、第二件半價」週年慶
韓式炸雞bb.q CHICKEN也跟上普發萬元商機，適逢品牌六週年慶，推出年度最殺、第二件半價」回饋，即日起至11月30日，平日去骨炸雞雙拼餐「+1元多1件」、假日「第二件半價」，炸年糕、炸地瓜薯條、炸薯條、百事可樂、七喜也都「+1元多1件」，還有去骨炸雞雙拼「免費送88元炸物」、半雞拼盤「免費送煉乳哆波吉」，及6款單人獨享餐與多人共享餐等一堆優惠。​

▲bb.q CHICKEN六週年慶超值優惠券一圖看懂。（圖／bb.q CHICKEN提供）
資料來源：肯德基bb.q CHICKEN

