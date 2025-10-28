台灣人一年四季愛吃火鍋，不論天氣如何都必須吃上一鍋，但不少人透露部分火鍋店只要用餐完後，全身都會充滿火鍋，而連鎖火鍋「石二鍋」便是最常被提到火鍋味重。不過近日有老饕分享另間超臭火鍋店「霧都老火鍋」，還出招穿上雨衣防臭，貼文在網路上引發討論，引來過來人直指吃完包包臭了3個月。儘管霧都老火鍋被眾人認證香到臭，但好味道與食材高水準，仍然吸引一票人不斷回訪。
台灣超臭火鍋出現了！老饕只吃一次「爆臭3個月」
有網友近日在Threads分享用餐趣事，透露自己與友人前往台中火鍋「霧都老火鍋」用餐，但為了怕火鍋味留在身上，只好與友人相約一起穿上雨衣用餐，更大讚效果十足，「超有效，完全沒味道」。
貼文曝光後，瞬間引爆網友討論，不少老饕心有戚戚焉表示「霧都真的好好吃，但超臭」、「霧都真的很好吃，但是一打開門滿滿超濃牛油味」、「上次吃完霧都，包包直接臭了三個月都還沒消」、「霧都的味道會滲透的，錢包鑰匙手機都沒救」。
霧都老火鍋夯在哪？台中人公認「超強亮點」一次看
「霧都老火鍋」是台中在地人氣麻辣火鍋店，也是台中人公認最愛的火鍋店之一，霧都老火鍋目前擁有3間分店，包括健行店、大墩店、自由店，但大墩店於9月因搬家暫時歇業。每間分店目前在Google評論上都擁有超過破千人評論，各門市皆擁有超過4.5顆星的好成績，是眾人認證的厲害。
至於為何台中老饕如此喜愛霧都老火鍋？據了解，霧都老火鍋老闆遠赴四川廣安拜師，回台後將四川重慶麻辣火鍋當作賣點，以傳統工法透過麻辣牛油湯頭手炒底料，光是底料就使用超過24種辛香料，採用正宗7分辣油3分湯的作法，營造香麻帶勁的湯底口感。
而霧都老火鍋除了湯底特別以外，業者還提供道地的重慶特色食材，包括手撕鮮毛肚、川粉和貢菜乾等，底料還附有滷鴨血、臭豆腐、鳥蛋等美食，每道食材都被麻辣牛油包覆，產生極致爽辣口感。
霧都老火鍋臭出名！老饕愛爆仍回訪：最大問題是它
值得一提的是，霧都老火鍋的「臭」是許多人「久聞大名」，不少人提到吃完霧都老火鍋後，全身都會散發著火鍋臭味，猜測是因其本身使用多種香料製成湯底，還搭配大量辣椒、花椒、蔥段、大蒜等食材，再藉由麻辣牛油讓火鍋香味更加濃厚。但因油煙中的脂溶性物質和食材調味料氣味融合，附著在顧客衣物和頭髮上，才讓人全身充滿火鍋味。
儘管霧都老火鍋「香到臭」，但好味道仍是老饕普遍盛讚的，不少老饕都激讚「這是在台中兩年來吃到最夠味的火鍋，湯底是滿滿的花椒辣椒等香辛料，很辣！但很過癮」、「湯底真的蠻油，但牛油香氣十足」、「煮麻辣真的超香，油碟也很解辣，服務人員也都很客氣」。
只不過也有人認為霧都老火鍋單價不低，若要吃飽人均至少超過1000元，加上部分顧客遇到分店不通風、吹不到空調等狀況，有邊吃邊狂流汗的經驗。但撇除這些問題，網路上仍普遍給予正面評價，民眾有機會不妨到霧都老火鍋，體驗看看它的臭到底有多臭吧。
