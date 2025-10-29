我是廣告 請繼續往下閱讀

這是一場寫入歷史的夜晚——洛杉磯道奇在世界大賽第3戰，歷經18局、6小時39分鐘的馬拉松之戰，最終以6：5氣走多倫多藍鳥，在系列賽中取得2：1領先。這場比賽兩隊投手共用19名投手、使用609球，寫下多項歷史紀錄，完成了這一場史詩戰役，撐完道奇隊最後4局的克萊因（Will Klein）賽後表示，自己是為了因故離隊的左投維西亞（Alex Vesia）而戰。此役的英雄是右投克萊因。當雙方牛棚全數耗盡時，Klein自第15局登板，一口氣連投4局72球無失分，最終撐到弗里曼（Freddie Freeman）在第18局敲出中外野再見全壘打。他在賽後哽咽地說：「我只告訴教練，我會一直投下去。我不想我們輸掉這場比賽。」然而，支撐他投下這場傳奇表現的，並不僅是求勝慾望——還有對一位離隊戰友的思念。在世界大賽開打前，道奇左投維西亞因家庭緊急狀況離隊。克萊因特別在帽沿上寫下「51」號，將這位隊友的背號帶上投手丘。「那是為了他。」克萊因動情地說，「我們都知道他正在經歷艱難時刻。我想讓他知道，他仍在我們心中。我們每一球都為他而戰。」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚克萊因的表現：「我們原本打算在17局後派野手上來投球，但克萊因只說：『我可以繼續。』這孩子今晚投得太不可思議了。這是屬於無名英雄的夜晚。」羅伯斯也透露，當時另一位王牌投手山本由伸已在牛棚熱身準備：「他才在兩天前完投勝，如今又站出來準備登板，那是隊內每個人想贏球的象徵。」打線方面，大谷翔平再度演出神蹟。他擊出兩發全壘打、兩支二壘打，再加上4次申告敬遠與1次保送，單場9打席全數上壘，創下季後賽史上首例。其中4次申告敬遠更是世界大賽史上首見。大谷賽後僅淡淡一句：「能贏下這場，是全隊的榮耀。」這場比賽創下無數紀錄：兩隊共動用19名投手，總計投出609球。道奇成為世界大賽史上首支單場使用10名投手的球隊。兩隊合計37個殘壘、雙方各15支以上安打，皆創世界大賽新高。全場觀眾在第14局時甚至自發再度唱起「Take Me Out to the Ball Game」，將這場史詩戰役推向高潮。最終，道奇靠著弗里曼的再見全壘打結束這場史上第二長的世界大賽之戰。當全隊衝上場慶祝時，克萊因高舉雙手仰天怒吼，帽上的「51」閃爍在鏡頭下。