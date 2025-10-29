我是廣告 請繼續往下閱讀

地方大選布局近期醞釀中，民進黨的台南、高雄市長人選備受關注，台南部分恐上演「憲妃大戰」。對此，國民黨立委謝龍介昨（28）日也直言，林俊憲在上升當中，其與陳亭妃的距離會不斷拉近，他們的共同敵人是時間，謝龍介則自認是朋友。謝龍介昨在YouTube頻道上直播時提到，曾有媒體人找他跟陳亭妃一起直播，結果陳亭妃當天說生日，所以沒出現，但那位媒體人已經找過他跟林俊憲直播一次了，那陳亭妃不能來，訪問謝龍介就夠了？不是，對方又去找林俊憲來。講這些是要表示，林俊憲在上升當中，跟陳亭妃的距離會不斷拉近。謝龍介強調，陳亭妃、林俊憲兩個人共同的敵人，不是他，他反而是他們兩個共同的朋友，雖然林俊憲說陳亭妃跟謝龍介比較好，陳亭妃說林俊憲跟謝龍介比較好，但是他們兩個共同的敵人，其實是時間！一個（陳亭妃）希望快一點初選，一個（林俊憲）希望慢一點初選。謝龍介提到，陳亭妃的優勢，就是樁腳多，來自她以前跟郭信良議長的結盟，郭信良出身於海線漁會，不只安南區，其擔任議長的時候，資源確實也布局滿寬的，所以賴清德才會不惜下狠手，而且一直和他們兩個勢不兩立。