重陽節天氣出爐！中央氣象署表示，今（29）日受到東北季風影響，北台灣早晚亦涼，今清晨針對「基隆市、台北市、新北市、宜蘭市」4縣市發布大雨特報。氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今晨最低溫出現在新北石碇區18.5度，今日迎風面水氣減少，雨勢漸緩，但週五下波「東北季風」來襲，北部及東半部轉有局部短暫降雨的機率，北台最低氣溫可再降至19度左右，下週三（5日）起另一波「東北季風」再南下。
北台灣4縣市大雨特報！中南部日夜溫差大
中央氣象署表示，今日受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區下雨時間較長，宜蘭地區有局部大雨，基隆北海岸及大臺北山區也有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花、東地區、恆春半島及竹、苗山區降雨則較為局部而短暫，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨，中南部日夜溫差較大，早出晚歸請多添加衣物以免受涼。
氣象署今日清晨發布大雨特報，今日宜蘭地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，「基隆市、台北市、新北市、宜蘭市」都納入警戒範圍。
今晨新北石碇區18.5度！今北台灣雨勢趨緩
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨截至4：12本島縣市最低氣溫比昨晨微降，排序為：新北（
石碇區）18.5度，基隆（七堵區）、桃園（楊梅區），宜蘭（三星鄉）19.0度，苗栗（銅鑼鄉）19.2度；各地區平地的最低氣溫約在19、20度。
吳德榮說明，中層雲系減弱，伴隨零星回波、即將通過；最新歐洲模式模擬顯示，今日受「東北季風」影響，迎風面水氣逐漸減少，雨勢趨緩，北海岸及宜蘭有局部雨，大台北東側及花蓮偶有局部短暫降雨的機率；北台白天氣溫略升，仍偏涼，中南部白天偏熱早晚涼。
下波「東北季風」時間出爐！北台灣低溫探至19度
吳德榮指出，明（30）日「東北季風」減弱，天氣稍緩、氣溫升，北海岸及宜蘭仍有局部短暫降雨。週五（31日）起下一波「東北季風」南下，冷空氣不強、氣溫降幅不大，北台最低氣溫可再降至19度左右。
吳德榮最後表示，水氣不多、週五北部及東半部轉有局部短暫降雨的機率，週六至下週一（1至3日）北海岸及宜花偶有局部短暫降雨，其他地區多雲時晴。下週二（4日）「東北季風」減弱，天氣緩和、氣溫升。下週三（5日）起另一波「東北季風」再南下。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會·洩天機教室
