▲威廉在閃兵事件上認罪，更表示自己曾被主嫌勒索，不記得確切閃兵價碼。（圖／記者朱永強攝）

▲棒棒堂小杰涉嫌閃兵35萬交保，離開地檢署時為他「年輕時犯錯」公開致歉。（圖／記者林敬原攝）

對於《來吧！哪裡怕》恐被腰斬的消息，TVBS向《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「未經正式官宣的消息，無法回應，謝謝大家關心，至於《來吧！哪裡怕》第二季有進一步消息會再告訴大家。」

才剛以《來吧！哪裡怕》奪下第60屆金鐘獎「實境節目主持人獎」的棒棒堂6人組，原本正準備迎來久違的合體演出，沒想到卻在喜訊之後爆出小杰捲入「閃兵案」，加上原本的威廉就涉入閃兵，因此讓團體再陷低潮，據悉棒棒堂原定年底登上「新北耶誕城」舞台，作為奪獎後的首場大型活動，但主辦單位近日臨時通知取消，團員士氣再度重挫。根據《鏡週刊》報導，《來吧！哪裡怕》第一季因自然互動與真誠兄弟情獲得高收視，電視台也積極籌備第2季內容，甚至完成初期錄影，不料威廉5月閃兵事件爆發後，節目被迫喊停，拍攝與投資全數凍結。等棒棒堂閃兵風波逐漸平息，製作團隊才剛開始重啟計畫，卻又遇上小杰因偽造病歷閃兵遭逮，一切努力再度化為烏有，節目製作人坦言：「我們只能暫時止血，連討論續拍都不敢提。」根據圈內人士透露，棒棒堂6人原計畫在新北耶誕城壓軸演出，象徵團體回歸舞台的象徵性時刻，該活動原本歷經多次協商才拍板成行，甚至準備以金鐘得主身分登場，吸引眾多粉絲期待。然而，小杰閃兵案爆發僅4天後活動即被取消，相關宣傳物與企劃稿全數撤下，粉絲留言直呼：「我們等了20年，結果又被閃兵害沒了！」威廉、小杰接連被傳喚出庭，形象與事業雙雙受創，昔日「青春偶像男團」的復出夢，因2人過往逃避兵役的舊案而功虧一簣，業界人士感嘆：「這不是單純的個人錯誤，而是整個團隊被拖下水。」目前不僅《哪裡怕2》計畫中止，代言、商演也全被延宕。外界普遍認為，棒棒堂想要全面復出，恐怕短時間內難以翻身。