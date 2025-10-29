我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年亞太經濟合作會議（APEC）將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，台灣領袖代表林信義昨（28）日即啟程，過往我國代表在經濟領袖會議前1至2天才抵達，林信義提前到訪被猜測恐有所規劃？對此，台灣代表團直言，今、明都有晚宴活動，提前到訪是為了騰出更多時間，看看是否可安排更多雙邊及非正式會面，也永遠會爭取跟美國總統川普會面的可能性。今年APEC登場，外界關注是否有助推進台美關稅談判進程？台灣代表團認為，APEC不是雙邊貿易談判的場合，但不排除會「自然而然」聊到這個議題，至於是否可能和川普見面？代表團人士說，需要各種條件成熟，當然會盡力爭取各種可能性。除了川普，林信義是否也有機會在CEO峰會見到輝達創辦人黃仁勳？台灣代表團成員對此僅透露，這方面要待明日晚宴後才方便進一步說明。林信義昨出發前就在桃園機場談話指出，APEC是個經貿多邊論壇，是代表團可以和其他會員國平等互動的重要場域，經濟領袖會議在現今經濟形勢多變的情況下，是非常難得可以出席的重要峰會。而在抵達南韓後，林信義即由APEC資深官員主席尹盛渼接機，其專車車隊前後有警車護送，與其他經濟體代表同等待遇。