美國總統川普（Donald Trump）30日將與中國國家主席習近平會面，《華爾街日報》披露，雙方可能達成共識，美方下調10%的關稅，換取中國加強管制芬太尼出口，若此協議成真，將是美中經貿最具象徵性的緩和。
《路透社》引述《華爾街日報》報導，川普與習近平將討論一項貿易框架，美國可能將對中國商品徵收的20%關稅減半，以換取北京承諾管制合成鴉片類藥物芬太尼出口。
《華爾街日報》報導，美方目前以防止芬太尼為由，對中國商品課徵20%的關稅，作為中國輸出可製造芬太尼的原料的懲罰性手段，但隨北京當局近來加強毒品監管及出口管制，美方內部出現以降稅換合作的聲音，考慮將關稅減半或下調10%。
此前，美國財政部長貝森特在與中方官員在馬來西亞舉行的經貿會談中也表示，雙方同意合作阻止芬太尼流入美國，並就稀土、農產品進口問題展開協商。
不過報導也提到，這項減稅提議僅是「框架性共識」，知情人士稱，該協議的細節將在後續談判中敲定，協議內容也可能會根據川普和習近平的會晤而改變。
