▲黃國倫（右）說自己為了當兵轉大人，隱瞞腎結石病況，曾當過憲兵。（圖／黃國倫IG@vintzhuang）

▲黃國倫（右）、寇乃馨（左）結婚至今16年了。（圖／記者葉政勳攝）

近日演藝圈閃兵風暴擴大，明星夫妻黃國倫、寇乃馨也拍影片聊到當兵話題，黃國倫自爆自己當了2次兵，第一次入伍是甲種體格，入選憲兵，但他其實有腎結石，訓練2個月被發現後就遭退訓，於是黃國倫第2次入伍才當了陸軍。老婆寇乃馨也逼問黃國倫，覺得當兵生活跟婚姻生活哪個比較操，黃國倫笑喊：「這個問題不存在，因為我還沒『退伍』」，看來很樂於在婚姻裡「繼續受訓」，相當有求生欲。黃國倫在IG影片自爆當兵2次的經歷，被問到怎麼看待演藝圈閃兵事件，他直言：「當兵是個『轉大人』的過程，我覺得說男生變男人，很多你不想做但是必須做的事，那些東西才會讓你成長」。黃國倫表示自己很想被訓練，所以當初入伍時，隱瞞有腎結石的情況，加上他又沒近視，所以第1次入伍被判甲種體格，他去當了憲兵，結果訓練2個月後就被拆穿，遭到退訓。黃國倫還不死心，又再度入伍當了陸軍，這2次當兵經歷讓他覺得很有挑戰性，相當滿足。老婆寇乃馨聽後則在一旁開玩笑吐槽，「憲兵不是都要高高帥帥嗎？不夠高、不夠帥的也可以當憲兵？」黃國倫無奈回答身高170公分其實就達標了。寇乃馨還笑說：「男人只要訓練就會進步，黃國倫這個人就是喜歡被磨練，被操、被虐，我也讓他每天都有當兵的感覺，在我們婚姻裡面，我可以隨時讓他有當新兵的痛苦。」寇乃馨接著又問黃國倫，當兵生活跟婚姻生活哪個訓練程度比較強？黃國倫秒回答：「這個問題不存在，因為我還沒『退伍』」，意思是他跟寇乃馨的婚姻還沒走到頭，不敢得罪老婆，相當有求生欲。網友看了也紛紛留言，「我跟國倫老師一樣，想當最操的兵種，要當兵就要當最操的」、「婚姻就是你一輩子的訓練」、「黃國倫你娶對老婆了」。