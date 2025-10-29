我是廣告 請繼續往下閱讀

▲監察委員王美玉與王幼玲指出，澎湖縣政府在調查過程中未履行職責，僅以「缺乏證據」或「已安置完畢」為由了結案件。（圖／翻攝監察院官網）

監察院近期發現外籍漁工被雇主痛毆還賠錢，勞動部無作為，因此提出糾正。一篇調查報告開頭提及：「我被雇主拳打腳踢，卻要賠他五萬元……」這起發生在澎湖籍「日○○號」漁船的虐工案，再度揭露外籍漁工在台人權保障的嚴重缺口。監察院調查發現，該船長期涉及暴力對待移工，但地方政府多次以「無證據」為由結案，勞動部的1955專線也未有效介入。監察院22日通過糾正案，直指勞動部與澎湖縣政府在移工保護與監督上皆有重大疏失。根據監察院報告指出，2022年底，三名印尼籍漁工向勞動部1955申訴專線求助，指控雇主多次施以人身暴力，為自保被迫離船。雖然雇主事後同意讓三人轉換雇主，但隔年三月卻反控三人「罷工」造成損失，要求各賠八萬元。最後在高雄地方法院勞動法庭調解下，三人仍被迫各自賠償五萬元，成為「受虐又要付錢」的荒謬案例。監察院進一步查出，該船雇主長年聘僱外籍漁工，幾乎每位都曾向1955專線投訴遭暴力對待。主管機關卻多次以「雇主同意轉出」為理由草率結案，讓加害者持續聘新移工，導致暴力循環不止。監察委員王美玉與王幼玲指出，澎湖縣政府在調查過程中未履行職責，僅以「缺乏證據」或「已安置完畢」為由了結案件。1955專線也被批評紀錄不完整、風險辨識不足，資訊未能有效通報地方政府，導致外籍漁工的困境被制度化忽視。報告同時揭露，該船雇主在聲稱因罷工導致停航期間，仍實際出海捕魚並申請休漁補助金，疑似不實申報。監察院決議糾正勞動部與澎湖縣政府，並函送農業部漁業署、司法院與印尼駐台辦事處參考。司法院亦被點名，批評其勞動調解僅聚焦於金額協商，忽視施暴事實與責任釐清，未能保障弱勢一方的陳述與救濟權。此外，監察院還揭露外籍勞工普遍遭遇的「AB約」問題。許多勞工雖在出國前簽署正式契約，但抵台後卻被迫簽署含非法條款的補充契約或承諾書。監委要求勞動部正視此亂象，強化仲介管理與契約審核機制，避免移工再被迫簽下不平等條款。監察院並指出，日○○號雇主長期違反勞動與漁業法規，主管機關卻未能掌握，顯示政府在資訊整合與監督查核上存在明顯缺陷。