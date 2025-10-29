普發一萬還沒領到，924萬戶就要準備噴錢！2025年地價稅將在11月1日開徵，繳款書或是電子轉帳通知書，從10月底開始陸續寄到納稅人手中，財政部提醒，地價稅繳款期限到12月1日，如果沒在期限內繳納，每超過3日就會被加徵1％滯納金，最高增加到10％。《NOWNEWS》一次整理誰要繳、繳款期限、不繳會怎麼樣等地價稅繳款重點。
誰要繳地價稅？
地價稅以每年8月31日為「繳納義務基準日」，如果在今年曾經有移轉，則視8月31日當天土地所有權人為納稅義務人，需要負擔全年的地價稅，也就是說今年9月1日後買屋的屋主不用繳今年地價稅，如果買賣契約另有約定按比例分攤，繳稅單還是會寄給8月31日前的土地所有權人，由他繳納。財政部表示，今年地價稅課稅期間是1月1日到12月31日，全國地價稅開徵戶數約924萬戶，稅額約986億元。
繳款期限到什麼時候？沒有收到繳款書怎麼辦？
今年地價稅於11月1日開徵，繳款期限到12月1日（原為11月30日，因適逢假日順延）。繳款書（包括電子稅單、電子轉帳通知書）將在10月底陸續寄給納稅人，如果沒有收到，可到土地所在地的地方稅稽徵機關臨櫃，或打電話到地方稅稽徵機關申請補發。也能登入「地方稅網路申報作業入口網」，使用自然人／工商／金融憑證、已註冊健保卡及密碼，或行動自然人憑證，線上查詢稅額。
地價稅怎麼繳？
地價稅繳稅方式很多，可透過臨櫃、自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶、電子支付帳戶等方式繳稅；如果稅額在3萬元以下，也可直接到便利商店繳。繳稅方式可參考財政部多元化繳納方式。
地價稅要繳多少錢？
地價稅基本稅率為10‰，再依照納稅人在同一縣市擁有的土地地價總額，如果超過累進起點地價者，依超過累進起點地價的倍數，按累進稅率課徵，稅率自10‰累進至55‰ 。不過若是自用住宅用地，地價稅享有優惠稅率2‰。財政部指出，今年沒有調整公告地價，如果納稅人沒有變更土地，稅額會跟去年一樣。
另外，每個縣市的累進起點地價不同，可以先查詢土地所在縣市的累進起點地價，再來試算地價稅，公式如下：
地價稅額＝課稅地價×地價稅率 – 累進差額
第 1 級 應徵稅額＝課稅地價（未超過累進起點地價者）×稅率10‰
第 2 級 應徵稅額＝課稅地價 （超過累進起點地價未達5倍者）×稅率15‰－累進差額（累進起點地價×0.005）
第 3 級 應徵稅額＝課稅地價（超過累進起點地價5倍至10倍者）×稅率25‰－累進差額（累進起點地價×0.065）
第 4 級 應徵稅額＝課稅地價（超過累進起點地價10倍至15倍者）×稅率35‰－累進差額（累進起點地價×0.175）
第 5 級 應徵稅額＝課稅地價（超過累進起點地價15倍至20倍者）×稅率45‰－累進差額（累進起點地價×0.335）
第 6 級 應徵稅額＝課稅地價（超過累進起點地價20倍者以上）×稅率55‰－累進差額（累進起點地價×0.545）
逾期未繳會怎麼樣？
如果沒有在12月1日前繳納地價稅，每逾3日按滯納稅額加徵1％滯納金，最高加徵至10％。超過30日還是沒有繳納者，地方稅稽徵機關將依法移送法務部行政執行署強制執行，提醒使用存款帳戶約定轉帳的納稅人，要在12月1日前預留足夠的存款。另外，納稅人若受美國對等關稅影響，不能在規定繳納期間內一次繳清者，可申請延期或分期繳納，免計利息，延期最多1年，分期最多36期。
資料來源：財政部、地價稅、財政部多元化繳納方式
