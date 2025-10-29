東北季風持續影響下，今（29）日北部、東半部仍有局部短暫雨，天氣風險公司分析師歐宗學表示，明（30）日東北季風暫時減弱，北部氣溫回升至28至29度，但週五（10/31）新一波東北季風南下，北台灣雨勢再起，週末（11/1至11/2）北部、東半部、恆春半島雨勢明顯，低溫可能跌破18度。
歐宗學指出，今天東北季風持續影響，但華南雲系帶來的水氣減少，白天開始桃園以南晴到多雲，大台北、東半部則持續有局部短暫雨，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會，各地早晚氣溫18至20度，北部白天高溫25度，中南部30至32度，配合陽光，暖熱的感受還是相當明顯。
歐宗學說明，明天東北季風減弱，結束長達10天左右的連續影響，大台北東側、東半部仍會有局部短暫雨，西半部晴到多雲，午後山區有局部短暫陣雨；早晚氣溫變化不大，仍較偏低涼爽，白天高溫則會進一步回升，主要是北部高溫來到28至29度，全台日夜溫差都比較大。
歐宗學提及，週五馬上會有東北季風再度南下，清晨至上午有微弱鋒面，因此苗栗以北會先出現局部短暫陣雨，白天開始迎風面的北部、東半部雲量再次增多，並有局部短暫雨機會，中南部地區天氣仍相對穩定，晴到多雲，山區午後同樣可能會有局部短暫陣雨。
歐宗學分析，週末東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區，東半部、恆春半島雨勢較明顯，西半部晴到多雲，山區有午後陣雨影響。早晚低溫普遍在19至21度，空曠地區可能跌破18度，白天高溫同樣在南北之間差異很大，北部22至24度，中南部30至32度。
歐宗學表示，下週天氣仍是東北季風影響為主，但在低緯度的熱帶洋面會有熱帶擾動發展，目前的大方向是往西通過菲律賓附近機會最高，直接影響台灣的機會較低，但是否會有間接的外圍雲系水氣影響，則要再觀察後續預報的強度、路徑如何。
