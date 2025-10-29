我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今天東北季風持續影響，氣象署持續針對北北基宜發布「大雨特報」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲東北季風10月下旬開始頻繁南下，未來一週有2個明顯下雨時段。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲台灣本週天氣主要受「東北季風」主宰，北部、東北部整天濕涼，氣溫只有21至26度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

東北季風持續影響下，今（29）日北部、東半部仍有局部短暫雨，天氣風險公司分析師歐宗學表示，，週末（11/1至11/2）北部、東半部、恆春半島雨勢明顯，低溫可能跌破18度。歐宗學指出，今天東北季風持續影響，但華南雲系帶來的水氣減少，，各地早晚氣溫18至20度，北部白天高溫25度，中南部30至32度，配合陽光，暖熱的感受還是相當明顯。歐宗學說明，；早晚氣溫變化不大，仍較偏低涼爽，白天高溫則會進一步回升，主要是北部高溫來到28至29度，全台日夜溫差都比較大。歐宗學提及，，中南部地區天氣仍相對穩定，晴到多雲，山區午後同樣可能會有局部短暫陣雨。歐宗學分析，週末東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區，東半部、恆春半島雨勢較明顯，西半部晴到多雲，山區有午後陣雨影響。，白天高溫同樣在南北之間差異很大，北部22至24度，中南部30至32度。歐宗學表示，下週天氣仍是東北季風影響為主，，但是否會有間接的外圍雲系水氣影響，則要再觀察後續預報的強度、路徑如何。