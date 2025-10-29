我是廣告 請繼續往下閱讀

昨（28）日觀察家研究基金會（Observer Research Foundation, ORF）與台灣亞洲交流基金會（Taiwan-Asia Exchange Foundation, TAEF）共同主辦的第四屆「台印對話」（The Fourth Taiwan–India Dialogue）於印度馬哈拉施特拉邦孟買Jio世界會議中心（Jio World Convention Centre）舉行，時間為上午8時30分至10時30分。本次對話是自2022年兩機構建立夥伴關係以來的重要里程碑，並適逢印度—台北協會及駐印度台北經濟文化中心設立三十週年，別具紀念意義。身為印太地區的兩個關鍵利害關係者，印度與台灣持續深化在經濟與科技安全以及區域穩定等領域的合作，呼應台灣「新南向政策+」（New Southbound Policy+, NSP+）及更廣泛的印太戰略（Indo-Pacific Strategy）。2025年對話著重於推動政策導向交流，並共同擘劃台印合作的前瞻性藍圖。本屆對話是自2022年兩機構建立夥伴關係以來的重要里程碑，並適逢印度—台北協會及駐印度台北經濟文化中心設立三十週年，別具意義。台印雙方作為印太地區的關鍵夥伴，持續在經濟與科技安全及區域穩定等領域深化合作，呼應台灣「新南向政策+」與更廣泛的印太戰略。本屆對話聚焦政策交流與前瞻性合作藍圖的推動，展現台印攜手打造具韌性夥伴關係的決心。開幕致詞貴賓為觀察家研究基金會副會長潘特（Harsh V. Pant）、台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌教授及駐孟買台北經濟文化中心代表處長張均宇，並由海洋委員會黃向文政務副主任委員發表特別演說。潘特副會長指出，印度與台灣的關係正作為印度更廣泛印太戰略的一環持續深化，強調「印台關係已不再侷限於單一領域，而是涵蓋經濟、科技、文化與戰略多面向合作。」他提到，ORF與TAEF之間的合作是「兩個民主國家之間持續性、制度化對話的典範，帶來具體的研究成果並深化相互理解。」潘特副會長也特別歡迎駐孟買台北經濟文化中心的成立，形容此舉為「使雙邊關係更接近印度的經濟與文化核心，並擴展區域及商務合作機會的重要里程碑。」他最後強調，印度將此夥伴關係視為其印太願景的一部分，並將持續推動政策導向合作及學術交流，以強化雙邊及區域韌性。蕭新煌董事長教授強調，印度是台灣「新南向政策+（NSP+）」的重要優先夥伴，展現台灣長期致力於深化印太合作的決心。他指出，台印雙邊關係於近十年間顯著拓展，今年適逢印度—台北協會與駐印度台北經濟文化中心設立三十週年，以及第三個辦事處——駐孟買台北經濟文化中心的成立，象徵「雙邊人文與經貿連結從首都延伸至全印度的重要進展。」蕭董事長表示，台亞會的新南向政策+策略將印度視為台灣印太布局的核心，涵蓋半導體、再生能源、教育及新興科技等領域。他強調，「我們的合作已超越雙邊層面，不僅強化供應鏈韌性，也支持民主價值，並促進印太區域的穩定與繁榮。」張均宇處長感謝ORF與台亞會共同主辦本屆對話，並指出此活動「象徵三十年來台印友誼、務實合作與共享民主價值的成果，」同時肯定外交部的政策指導。他提到，台灣在印度的布局持續擴大，從金奈辦事處（2012年）到孟買辦事處（2024年）的設立，顯示雙方官方交流與民間互動日益密切。張大使強調，「印度與台灣皆為印太地區的重要利害關係者，共同致力於推動和平、繁榮與穩定。」他並以印度的排燈節（Diwali）與台灣的中秋節（Moon Festival）作比喻，象徵「光明戰勝黑暗，展現更新、韌性與希望，」最後以「Jai Mumbai, Jai Maharashtra, Jai Taiwan!（勝利屬於孟買，勝利屬於馬哈拉施特拉，勝利屬於台灣！）」作結，呼應雙邊堅實友誼。黃向文政務副主任委員則強調，海洋治理（Ocean Governance）與藍色經濟（Blue Economy）是台印合作的重要支柱。她指出，今年是雙邊代表機構設立三十週年，兩國作為印太地區的重要海洋國家，肩負推動海洋安全、永續漁業與環境保護的共同責任。黃次長說明，海洋委員會已強化海洋監測、海事科技與保育技術，以防範非法漁撈及其他海洋威脅，並呼籲雙方在海洋科學、再生能源、循環經濟及海洋防災合作等領域深化協作。她強調，「創新與永續應並行發展，才能打造具韌性的藍色經濟。」最後指出，本屆對話是「推動台印海洋合作與共同維護印太地區永續發展的新起點。」本屆對話設有兩場主題論壇，聚焦台印多面向合作議題。第一場次「民主、經濟與科技合作」（Democracy, Economic and Technology Cooperation），由觀察家研究基金會戰略研究計畫資深研究員唐書偉（Kalpit A. Mankikar）主持，與談人包括台灣民主基金會副執行長兼台亞會董事李光大使、孟買台灣商會會長曾小莉（Jennifer Makhecha）、台亞會執行長楊昊及中山大學助理教授劉奇峯（Dr. Roger Liu）。該場次將探討如何透過經貿、投資與半導體技術合作，成為強化民主韌性與經濟安全的基石。第二場次「印度與台灣：安全與超越」（India and Taiwan—Security and Beyond）由台亞會董事長蕭新煌主持，與談人包括台亞會後博士研究員胡莎娜博士（Sana Hashmi）、黃美鳳國際事務部主任黃美鳳（Dr. Norah M. Huang）、印度海軍西方司令部前司令Girish Luthra上將及ORF戰略研究計畫副研究員Sayantan Haldar。本場次將探討印太地區的安全挑戰，並討論印度與台灣如何在海洋安全、網路安全及供應鏈韌性等領域加強合作，以推進自由、開放且以規則為基礎的印太秩序。「台印對話」（Taiwan–India Dialogue）自創立以來已邁入第四屆，為由「台灣亞洲交流基金會」（台亞會，TAEF）與「觀察家研究基金會」（ORF）輪流於台、印兩地舉辦的1.5軌政策論壇。本對話以「新南向政策+」（NSP+）為基礎，作為深化台灣與印度這一印太關鍵夥伴政策交流與戰略合作的重要平台。作為台亞會「新南向智庫走廊（NSP+ Think Tank Corridor）」的旗艦計畫之一，本對話展現了台亞會與ORF之間密切的制度性合作，共同致力於推動自由、開放且具韌性的印太區域秩序。過往會議曾於新德里與台北舉辦，最近一次則於2024年11月在台北美福大飯店舉行。