根據《ESPN》報導，NBA美國職籃（National Basketball Association）明尼蘇達灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）日前在對上印第安納溜馬的比賽中受傷退場，經核磁共振（MRI）檢查後確定為右腿腿筋拉傷，預計將缺陣2週，並於一週後再次評估傷勢，對於灰狼戰力將出現一大影響。灰狼也預計由老將康利（Mike Conley）暫時頂上先發，度過愛德華茲缺戰的這段時間。根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，愛德華茲是在對27日對上溜馬的首節剩下3分07秒時於一次快攻中強勢上籃得分，空中與防守球員發生碰撞後落地不穩，隨即露出痛苦神情。他試圖向裁判討犯規未果後，溜馬喊出暫停，灰狼也立即將他換下。愛德華茲退場後未再回歸，不過灰狼仍以114：110險勝溜馬。賽後主帥芬奇（Chris Finch）並未透露太多細節，球團也將傷勢描述為「腿後肌緊繃」。不過後續愛德華茲經MRI檢查顯示實際為拉傷，確定將短期休養，預計將缺陣兩週，並於一週後再次評估傷勢。對此主帥芬奇也坦言，愛德華茲的缺陣當然對球隊有影響，我們也當然會想念他，他有能力接管比賽、帶領球隊打出一波波高潮，不過我們相信球隊的深度，這正是考驗團隊韌性的時候。這次愛德華茲的缺陣預計將至少有5場比賽不能打，灰狼也預計將由資深控衛康利（Mike Conley）暫時頂上先發，芬奇也強調「沒有人能單獨取代艾德華茲的影響力，必須靠全隊的合作與努力」。