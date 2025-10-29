根據《ESPN》報導，NBA美國職籃（National Basketball Association）明尼蘇達灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）日前在對上印第安納溜馬的比賽中受傷退場，經核磁共振（MRI）檢查後確定為右腿腿筋拉傷，預計將缺陣2週，並於一週後再次評估傷勢，對於灰狼戰力將出現一大影響。灰狼也預計由老將康利（Mike Conley）暫時頂上先發，度過愛德華茲缺戰的這段時間。

我是廣告 請繼續往下閱讀
愛德華茲途中傷退　灰狼仍力退溜馬

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，愛德華茲是在對27日對上溜馬的首節剩下3分07秒時於一次快攻中強勢上籃得分，空中與防守球員發生碰撞後落地不穩，隨即露出痛苦神情。他試圖向裁判討犯規未果後，溜馬喊出暫停，灰狼也立即將他換下。

愛德華茲退場後未再回歸，不過灰狼仍以114：110險勝溜馬。賽後主帥芬奇（Chris Finch）並未透露太多細節，球團也將傷勢描述為「腿後肌緊繃」。

診斷拉傷將缺席至少2週　灰狼戰力備受考驗

不過後續愛德華茲經MRI檢查顯示實際為拉傷，確定將短期休養，預計將缺陣兩週，並於一週後再次評估傷勢。對此主帥芬奇也坦言，愛德華茲的缺陣當然對球隊有影響，我們也當然會想念他，他有能力接管比賽、帶領球隊打出一波波高潮，不過我們相信球隊的深度，這正是考驗團隊韌性的時候。

這次愛德華茲的缺陣預計將至少有5場比賽不能打，灰狼也預計將由資深控衛康利（Mike Conley）暫時頂上先發，芬奇也強調「沒有人能單獨取代艾德華茲的影響力，必須靠全隊的合作與努力」。


更多NBA新聞：

NBA內幕／勇士嘴綠Green說心裡話：鬆了口氣！沒想挽留K.Thompson

NBA／柯瑞點名勇士「3新星」接班！感嘆：叔叔們總有一天將會離開

李亦伸專欄／NBA史上最精采絕倫開季三大驚奇！Flagg竟完全被打趴

相關新聞

NBA／勇士131：118擊敗灰熊！豪取賽季第3勝　庫明加轟25分10籃板

NBA／慘！湖人傷兵潮擴大　主力詹姆斯、唐西奇之外又傷一名大將

NBA／文班亞馬毀天滅地！馬刺121:103勝暴龍　8年來首次開季4連勝

NBA／湖人試圖壓下內幕？美媒曝：球團威脅要告我以阻止新書出版