▲三位勇士年輕球員聯手貢獻高效率表現，庫明加繳出25分、10籃板的雙十內容。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士在主場以131：118擊敗曼菲斯灰熊後，球隊氣氛重回正軌，而當家球星柯瑞（Stephen Curry）賽後罕見發出「接班宣言」，明確點名三位年輕球員——庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與穆迪（Moses Moody）——必須挺身而出，為他與巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）分擔球隊重任。柯瑞在賽後記者會上坦言，隨著球隊老將逐漸邁入生涯後期，勇士的未來將仰賴這批年輕球員的成長。「這真的很重要。我、格林和巴特勒試著成為球隊的錨，但你看JK（庫明加）這季開局的表現太關鍵了。波傑姆斯基開始找到自己的節奏、信心與出手空間，而穆迪回來之後又多了一位能拉開空間、穩定投籃的射手。」柯瑞笑著補充：「有時候我們這些『uncs（叔叔們）』會同時缺陣，那時候他們就得頂上來。要能在82場比賽的長季裡，保持油箱滿格。」在這場比賽中，三位勇士年輕球員聯手貢獻高效率表現，庫明加繳出25分、10籃板的雙十內容；波傑姆斯基8投14中攻下23分；穆迪替補上陣投進5顆三分球、得到20分。柯瑞指出，這正是他期望的方向：「我們的體系裡沒有太多單打，每個人都必須有信心。當輪到你完成一個回合時，要能站出來得分。如果數據不是你的夜晚，也要帶來正能量，因為全隊都會從那份能量中獲得動力。」柯瑞也談到勇士體系的核心精神——犧牲與無私：「每支球隊都需要那種氣氛，讓不同的人都有閃光時刻，而不是刻意去搶鏡。賽季那麼長，總會有屬於每個人的高光時刻，當大家都相信這一點，我們就能在過程中不斷贏球。」他進一步強調：「要去說、要去實踐，並且相信這套文化。當我們的年輕球員持續成長，我們這群老將就能保存體力，為季後賽做好準備。」在經歷前一戰不敵拓荒者的挫折後，勇士憑藉年輕球員的爆發迅速反彈。主帥科爾（Steve Kerr）也在賽前特別點名波傑姆斯基「需要更穩定」，而這名新人用表現給出了完美回應。如今，柯瑞的「接班宣言」不僅是鼓勵，更像是正式將球隊火炬遞出的前奏。隨著庫明加、波傑姆斯基、穆迪漸成氣候，勇士的未來或許不再只是老將的延續，而是新世代正式登場的開始。