2025年亞太經濟合作會議（APEC）將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，總統府資政林信義昨（28）日即啟程，並將作為台灣領袖代表參加經濟領袖會議，隨團的還有行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，她則將和國科會主委吳誠文出席雙部長年會。今年APEC登場，外界關注是否有助推進台美關稅談判進程？楊珍妮這次出席雙部長年會，可能會遇到美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），楊珍妮即被問到是否會和葛里爾談台美關稅？楊珍妮對此低調回應，目前在對等關稅的談判方面，已完成大部分技術性部分，目前還在等一些技術性文件。此外，林信義這次提前3天到訪APEC，一反過往台灣代表通常會在會議前1至2天抵達，被猜測恐有所規劃？對此，台灣代表團直言，今、明都有晚宴活動，提前到訪是為了騰出更多時間，看看是否可安排更多雙邊及非正式會面，也永遠會爭取跟美國總統川普會面的可能性。