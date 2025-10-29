我是廣告 請繼續往下閱讀

非洲豬瘟疫情陰影再起，全台防疫升級之際，屏東縣卻爆出違法偷倒廚餘案件。萬丹鄉一間畜牧場無視禁令，28日竟派出兩輛車強行闖入管制區，將外縣市廚餘傾倒於焚化廠，當場遭環保局與警方查獲。屏東地檢署漏夜偵訊後，認定兩名被告涉嫌妨害自由、妨害公務及違反《廢棄物清理法》等罪嫌重大，今（29）日凌晨向法院聲請羈押。檢方指出，兩名被告行徑不僅違反環保規範，更於全國嚴防非洲豬瘟之際擅自運入外縣市廚餘，恐釀防疫破口。檢察官考量若病毒擴散，恐波及食品安全、社會安定與國際形象，並認有勾串共犯及重犯之虞，責付或交保均不足以防免再犯，遂依法聲押。根據屏東縣政府調查，該畜牧場先前已運送逾87噸廚餘進入焚化廠，經查大多混入外縣市來源並涉申報不實。環保局確認違規後，已明令禁止其再進場，未料業者仍執意闖關傾倒，態度囂張。縣府表示，目前屏東縣每日廚餘養豬量平均約240公噸，其中約200公噸來自外縣市。因應防疫需求，縣府已全面禁止外縣市廚餘進入並啟動即時監控系統掌握車輛動態。環保局嚴正譴責，非法載運或棄置廚餘除違法外，更可能導致疫情失控。屏東縣政府呼籲，防疫期間任何違規棄置廚餘行為都可能造成無法挽回的後果，「縣府絕不寬貸，必依法嚴懲」，並提醒業者及民眾遵守規範，將廚餘交由合法單位處理，以共同守護畜牧產業與公共安全。