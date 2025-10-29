我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普訪問日本，並在28日時與日本首相高市早苗面對面會談，並且簽署了兩份協議，強化美日同盟關係。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，川普訪問日本，不僅讓美日關係再度升溫，更讓整個印太局勢出現新的想像，對台灣來說，充滿正面意義，「因為日本和美國正是台灣最重要、最值得信賴的兩個朋友。」矢板明夫在臉書上發文提到，川普與高市早苗在28日上午於東京赤坂的迎賓館會談，氣氛熱絡。兩人隨後簽署了象徵「日美黃金時代」的合作文件，以及關於稀土與重要礦物供應的協定，此舉顯示出兩國要共同確保關鍵資源安全、減少對中國依賴的決心。川普在簽署儀式上盛讚日本是「最強等級同盟國」，並稱高市早苗是「偉大的首相之一」，他還特別提到，日本第一次出現女性首相，是「了不起的歷史時刻」。這番話不僅讓現場掌聲不斷，也顯示美方對高市領導力的信任與期待。矢板明夫認為，在高市早苗的主導下，「鞏固美國和日本的關係，無疑可以間接鞏固美國和台灣的關係。」他指出，高市早苗今年4月底才訪問過台灣，拜會總統賴清德、副總統蕭美琴及多位政要，表達對台灣民主的高度支持。矢板明夫認為，高市早苗是日本政壇中少數立場堅定、勇於說出真話的政治人物。如今她成為日本首相，更讓許多台灣人覺得心安，這樣一位挺台領袖，代表日本未來的方向將更加清晰。矢板明夫也提到，安倍晉三前首相的夫人安倍昭惠女士與川普會面時氣氛融洽，並在社群貼文寫道「川普總統仍深深懷念我的先生」。「值得一提的是，昭惠女士今年已經四度訪問台灣，每次都受到熱烈歡迎。她總是以親切溫暖的態度與台灣人民互動，讓人感受到她與安倍前首相那份真誠的友誼依然存在。」最後，矢板明夫說道，從高市早苗與川普的「黃金時代」聯手，到安倍昭惠溫柔而堅定的身影，整個日本正展現出一種新的自信與方向。兩位女性成為外交的主角，是日本歷史上第一次。