美軍持續升級對委內瑞拉周邊海域的運毒船隻打擊行動，美國國防部長赫格賽斯28日宣布，美軍27日在東太平洋進行三次空襲，摧毀四艘疑似運毒船，造成14人死亡。
據路透社報導，此次空襲行動正值美國對在加勒比海地區的軍事部署之際，包括部署飛彈驅逐艦、F-35戰鬥機、核潛艇及數千名士兵。未來幾週內，福特號航母打擊群也將抵達該地區。
自9月起美國加強對毒品走私活動的打擊力度，美國已在加勒比海和太平洋地區發動了至少10次攻擊、至少摧毀14艘船隻，此舉加劇了美國與委內瑞拉和哥倫比亞的緊張關係，美國總統川普也授權中央情報局在委內瑞拉進行秘密行動。
赫格塞斯在X平台表示，27日的行動是在國際水域進行，美軍對東太平洋的四艘船隻進行三次打擊，擊斃14人、1人生還。他稱這些船隻被認定沿著運毒路線行駛且載有毒品，軍方依照情報追蹤並進行了空襲，不過並未提及死者的具體身份或國籍。
他也公布一段約30秒的影片，畫面中兩艘並排的船隻爆炸起火，另一段畫面則是一艘正在移動的船隻被擊中爆炸。
墨西哥海軍表示，接獲到美國海岸防衛隊的請求，出動一架飛機、一艘船隻，在阿卡普爾科西南約400英里處開展了救援行動。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）對此表示不滿，呼籲美方遵守國際條約，強調毒品走私問題應靠外交手段解決，而非武力干涉。
有民主國會議員示警美軍的襲擊恐會違反戰爭法。法律專家也質疑，為何是由美軍行動，而非美國主要的海事執法機構海岸防衛隊實施攻擊，也沒有在致命打擊前採取其他措施阻止運輸。
我是廣告 請繼續往下閱讀
自9月起美國加強對毒品走私活動的打擊力度，美國已在加勒比海和太平洋地區發動了至少10次攻擊、至少摧毀14艘船隻，此舉加劇了美國與委內瑞拉和哥倫比亞的緊張關係，美國總統川普也授權中央情報局在委內瑞拉進行秘密行動。
他也公布一段約30秒的影片，畫面中兩艘並排的船隻爆炸起火，另一段畫面則是一艘正在移動的船隻被擊中爆炸。
墨西哥海軍表示，接獲到美國海岸防衛隊的請求，出動一架飛機、一艘船隻，在阿卡普爾科西南約400英里處開展了救援行動。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）對此表示不滿，呼籲美方遵守國際條約，強調毒品走私問題應靠外交手段解決，而非武力干涉。
有民主國會議員示警美軍的襲擊恐會違反戰爭法。法律專家也質疑，為何是由美軍行動，而非美國主要的海事執法機構海岸防衛隊實施攻擊，也沒有在致命打擊前採取其他措施阻止運輸。