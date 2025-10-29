我是廣告 請繼續往下閱讀

萬聖節聊天室特效適用版本

關閉特效路徑

萬聖節LINE主頁特效即將登場

迎接10月31日萬聖節，為了增添節日氣氛，就能在聊天室召喚出熊大及兔兔，一起搞鬼、撒糖可愛度爆棚。這次LINE萬聖節聊天室特效，從即日起預計會到11月3日早上10點，同時也提早預告，10月31日會有萬聖節主頁特效。LINE萬聖節彩蛋上線，今天開始打上關鍵字」就會出現萬聖節特效。這次會有三組不同特效，有應景的莎莉南瓜特效，還有熊大綁著繃帶，頭上還插著棒棒糖，可愛十足；另一組則為兔兔帶著巫婆帽喜滋滋的跳出聊天室，療癒感滿點。但今年的特效和去年相似度相當高，不管如何還是很可愛啦！LINE iOS 9.15.0 (含）以上LINE Android 10.2.0 (含）以上(且 Android OS 7.1 以上)LINE電腦版版本需為6.7.3以上如果是覺得特效太過可愛，干擾聊天的過程，其實也可以到LINE 設定中的將「聊天室背景特效」中關閉。設定路徑：設定→聊天→聊天室背景特效，關閉即可。同時預告LINE主頁會在10月31日推出一日限定的主頁特效。iOS系統且LINE手機版本需為12.17.0以上 ，Android系統 7.1 以上且LINE手機版本需為12.17.0以上 。資料來源：