近日非洲豬瘟現蹤台中市，全台人心惶惶，就有民眾直指，夜市經常看到有攤販賣中國零食，像是手工辣條、李小龍節節棒等，擔憂這類食物運送來台時恐暗藏豬肉。對此，關務署長彭英偉今（29）日說，可能是小三通旅客用「螞蟻搬家」方式，經常進出國境，有可能慢慢累積多了，但限於自用，不可以販賣。立法院內政委員會今邀內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢。國民黨立委張智倫質詢時詢問，近日夜市販賣很多大陸零食，也沒有貼繁體標示，可能是走私入境，關務署是否認為這樣大量大陸零食，有沒有可能藏疫區豬肉，來路不明食品恐成為防疫破口。對此，彭英偉表示，食品6公斤以下，個人可以（入境時）帶回來自用，有時候可能是小三通旅客用「螞蟻搬家」方式，經常進出國境，有可能慢慢累積多了，但限於自用，不可以販賣。至於是否有相關查緝措施？彭英偉說，肉品絕對不行，但不含肉是一個人有6公斤限制，至於查緝則要仰賴警察、其他單位協助，海關是通商口岸、邊境的把手。