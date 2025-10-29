我是廣告 請繼續往下閱讀

封測廠傳來新利多，輝達執行長黃仁勳在GTC大會演講中，公開點名感謝台積電、鴻海與日月光投控，因此帶動日月光投控盤中一度衝至218元，上漲逾7%，也帶動同屬封測廠的京元電子衝至207元漲停價。黃仁勳29日在華盛頓特區舉行的GTC大會上宣布，最新一代Grace Blackwell系統全球累計訂單金額已達5000億美元，預計2026年底前出貨量將達2000萬顆GPU，成長速度是前一代 Hopper的5倍，改寫半導體產業產品週期紀錄。黃仁勳在主題演講中透露，Grace Blackwell系列自推出以來需求持續爆發，短短三個半季已出貨600萬顆GPU，遠超市場預期。相較之下，上一代Hopper在整個產品生命週期也僅出貨400萬顆，凸顯AI運算需求正以前所未見的速度攀升。值得注意的是，這5000億美元訂單還不包括中國與亞洲市場，顯示輝達在全球AI基礎建設的主導地位持續強化。業界人士分析，隨著AI進入「良性循環」階段—越智慧的模型吸引更多用戶，更多用戶需要更多運算力—輝達的成長動能短期內難以被撼動。供應鏈方面，黃仁勳特別感謝包括台積電、日月光投控、鴻海在內的全球合作夥伴。他透露，為滿足龐大訂單需求，輝達已在美國本土建立完整產業鏈，從亞利桑那州的晶圓製造、印第安納州的HBM記憶體封裝，到德州的系統組裝，實現「美國製造，服務全球」的戰略目標。也因此，帶動日月光投控今日股價表現強勁，以205元盤上開出後一路走高，最高一度來到218元，上漲逾7%；同樣身為封測廠的京元電子也同步走強，開盤不到10分鐘攻上漲停價207元，雖然漲停沒有鎖住，但仍是上漲逾8%。