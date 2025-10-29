今（29）日為2025年重陽節，LINE正好也在這時推出超狂貼圖活動，長輩領重陽禮金也順便可以下載各種貼圖跟子女互動！LINE推出全新的「免綁卡試用超值方案貼圖」活動，過去許多人都擔心綁定信用卡或留下資料就會被扣款等，這回真的不用擔心了，參加活動立刻就能下載1000萬組免費貼圖、主題以及表情貼。
重陽節LINE貼圖1000萬組免費下載！活動期限、教學、規則一次看
LINE推出全新的「免綁卡試用活動」免費使用貼圖超值方案內的所有貼圖、表情貼以及主題，從即日起至11月17日，不需要綁定任何信用卡或者支付方式，也不需要留下任何資料，就可以加入活動，開始下載貼圖超值方案內帶有「紫色P記號」的所有主題、貼圖跟表情貼。
要參加活動的用戶操作非常簡單，只要打開你手機LINE的「貼圖小舖」，一點進去手機就會跳出這個「免綁卡試用活動」的文宣，接著滑到最下面按下同意之後，再按「立即開玩」就是參加活動成功，所有大小貼圖、主題都是隨便你免費暢玩20天。
注意這邊有一點，有很多人會擔心到了11月17日是否會被自動續約或者被扣款，官方特別在活動說明就有強調「參加該活動並未綁定任何支付方式，也未留下您的個人資料，活動於2025年11月17日早上10時59分結束之後，就會恢復到用戶參加活動前的狀態，不會扣繳任何費用，還請放心！」
實測免綁卡試用超值方案貼圖！沒下載貼圖都能使用超方便
《NOWNEWS》記者一早也立刻就「立即開玩」參加這次免綁卡試用活動，下載了好多「鯊西米」真的好可愛！而且過往這種活動都只能下載最多5組，但經過記者實測這次活動可以下載超過5組也不會擋下，還能夠每天都更換主題，體驗感十足有誠意啊！
另外記者也有發現另外一個用法，當對話框打上有相對應詞語時，即便你沒有下載的貼圖也能夠使用，只要是超值貼圖方案中帶有「紫色P記號」的貼圖或表情貼，例如打「？」、「不要」、「睡覺」等各種詞彙，就會跳出可以選擇，實在是非常方便。如果你也想盡情傳送LINE貼圖，那就趕快打開手機參加活動囉！
我是廣告 請繼續往下閱讀
LINE推出全新的「免綁卡試用活動」免費使用貼圖超值方案內的所有貼圖、表情貼以及主題，從即日起至11月17日，不需要綁定任何信用卡或者支付方式，也不需要留下任何資料，就可以加入活動，開始下載貼圖超值方案內帶有「紫色P記號」的所有主題、貼圖跟表情貼。
注意這邊有一點，有很多人會擔心到了11月17日是否會被自動續約或者被扣款，官方特別在活動說明就有強調「參加該活動並未綁定任何支付方式，也未留下您的個人資料，活動於2025年11月17日早上10時59分結束之後，就會恢復到用戶參加活動前的狀態，不會扣繳任何費用，還請放心！」
《NOWNEWS》記者一早也立刻就「立即開玩」參加這次免綁卡試用活動，下載了好多「鯊西米」真的好可愛！而且過往這種活動都只能下載最多5組，但經過記者實測這次活動可以下載超過5組也不會擋下，還能夠每天都更換主題，體驗感十足有誠意啊！
另外記者也有發現另外一個用法，當對話框打上有相對應詞語時，即便你沒有下載的貼圖也能夠使用，只要是超值貼圖方案中帶有「紫色P記號」的貼圖或表情貼，例如打「？」、「不要」、「睡覺」等各種詞彙，就會跳出可以選擇，實在是非常方便。如果你也想盡情傳送LINE貼圖，那就趕快打開手機參加活動囉！