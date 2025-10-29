我是廣告 請繼續往下閱讀

重陽節LINE貼圖1000萬組免費下載！活動期限、教學、規則一次看

從即日起至11月17日，不需要綁定任何信用卡或者支付方式，也不需要留下任何資料，就可以加入活動，開始下載貼圖超值方案內帶有「紫色P記號」的所有主題、貼圖跟表情貼。

▲LINE推出最新活動「免綁卡試用貼圖超值方案」，時間到了也完全不用擔心被扣款。（圖/記者張嘉哲合成）

「參加該活動並未綁定任何支付方式，也未留下您的個人資料，活動於2025年11月17日早上10時59分結束之後，就會恢復到用戶參加活動前的狀態，不會扣繳任何費用，還請放心！」

▲參加活動之後，就可以盡情享用帶有「紫色P記號」的所有貼圖、表情貼以及主題，超過1000萬組免費爽用20天。（圖/記者張嘉哲合成）

實測免綁卡試用超值方案貼圖！沒下載貼圖都能使用超方便

可以下載超過5組也不會擋下，還能夠每天都更換主題，體驗感十足有誠意啊！

當對話框打上有相對應詞語時，即便你沒有下載的貼圖也能夠使用