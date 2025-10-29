我是廣告 請繼續往下閱讀

823第二場公投之後，國民黨以三十一比零，沒倒一席立委，完勝。這是國民黨近年少見的整體性勝利，氣勢如虹。但資深媒體人吳子嘉在《董事長開講》說了一番話：「國民黨這個黨啊，不要吃不了幾天飽飯，就又開始作怪。」吳董簡直預言家，他的話不到兩個月，被一場當主席選舉「完美印證」。這次國民黨黨主席選舉開打後，參選者的競爭變成公開內鬥大戲。網路上有AI變造的參選人不雅片；電視辯論會，有人不以政見取勝，極盡揭老底、掀舊帳能事，把其他候選人全都數落、潑糞。最後關頭，相互選戰攻擊與指控，簡直像一場敵我戰爭，連基本同志的友情、同志關係的底線都沒有了。明的暗的，什麼花招都出來了，把國民黨內鬥的法寶都亮了出來。這些畫面，讓選民看到的不是希望，而是會瞧不起與厭倦。這場黨內選舉打得熱烈、熱鬧，但把大罷免勝利帶來的人氣和民意支持，也打掉了。根據美麗島電子報，在大罷免後的八月國政民調，國民黨好感度36.3%，民進黨33.7%，是2024大選後第一次贏過民進黨，成為最受民眾喜愛政黨。但兩個月後，十月美麗島民調的數據又反轉——民進黨好感度回升到38.6%，國民黨掉到35.7%，藍再度被綠營反超。再看台灣民意基金會的政黨支持度調查：民進黨八月29.4%、九月30.9%、十月32.9%，大罷免、大失敗後開始持續回穩。國民黨則是，從八月20.1%跳升到九月25.2%，結果十月又成21.9%，先跳升5%，在黨主席選舉投票前跌掉3.3%。這清楚顯示，國民黨在「大罷免」後氣勢衝高，但在黨主席選舉中又把「反罷紅利」砸掉。民進黨沒做什麼大事，只是沒再犯大錯、沒有亂動，民意就「躺著」回穩。再來看2028：這次大罷免投票數據再次驗證，藍白合有超過六成的民意，2028在野打敗綠營彷彿水到渠成。但這場黨主席選舉橫生出許多枝節，藍營的執政之路又變得困難重重。首先，鄭麗文雖然以過半當選，但得票六萬多，這些票能代表多少台灣民意？她的理念、立場、語言，兩岸主張，能不能擴張到中間族群？還是只能振奮少數的深藍黨員？這些，都還需要時間來考驗。其次，盧秀燕這次沒有參選黨主席，是十分正確的選擇。她避開了這場亂局，沒惹一身腥。但也正因此，原本「定於一尊」的2028藍營參選人，就是她的共識被打破。現在，有人喊韓國瑜再來一次，也有人推鄭麗文上。熟悉的黨內亂局，又開始出現重演的跡象。國民黨2016穩敗，洪秀柱自告奮勇，最後卻被換掉。2020本有機會，但郭台銘初選落敗，在場外一直干擾，把韓國瑜的元氣消耗了不少。2024侯友宜民調最高，卻被自己人拆台。如今，韓國瑜、鄭麗文、盧秀燕、蔣萬安，又將重演一次歷史？國民黨的敵人，從來不是外部，而是自己。而最後一點，柯文哲現在每天跑法庭打官司，卻彷彿已進入了選戰節奏。成為第一個投入2028的候選人。他的一舉一動和言論，都有著「再戰一次」的政治意味。柯臉書發文寫道：「因為我實際坐過牢，為我自己都不清楚的案子去坐牢，將來在司法改革我也會很有想法。」當然，只有當上總統才能改革。所以只要無罪，或刑期未致褫奪公權，他一定選到底。照這樣子發展下去，可以預見，2028國民黨內爭出頭，勢必再大亂、內耗一次。而若柯文哲司法沒事，或輕判，跳下來參選，藍白合能不「禮讓」柯嗎？那麼，國民黨等於根本沒戲了。民進黨只要靜靜地等待，不出錯、不出包，就有可能再一次，從對手犯下的錯誤中，輕鬆贏得下一場大選。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com